La Exposición Universal, una vitrina cultural y científica

El hecho de que hayamos formado durante miles y miles de años estructuras sociales complejas y de nuestra tendencia a la vida social, tan golpeada en esta época de pandemia, ha sido determinante para que seamos la única especie humana que todavía sigue viva en el planeta.



Los mercados tradicionales, y luego las ferias -creadas en la Edad Media- son buenos ejemplos de espacios ideados para el intercambio cultural y comercial, esenciales en nuestras sociedades.



Con una periodicidad por lo general anual, las ferias han logrado sobrevivir muchos embates y, de hecho, durante la Revolución Industrial, tuvieron un papel preponderante para dar a conocer los logros de una comunidad nacional al mundo entero.

Así se establecieron las Ferias Mundiales, también conocidas como Exposiciones Universales, en un momento en que los avances científicos y el desarrollo tecnológico en la segunda mitad del siglo XIX fueron el detonante para una transformación social y económica. La producción de acero, así como el aprovechamiento de la electricidad, serían los cimientos de la industria moderna con cuna en Europa.



No es por tanto casualidad que la primera exposición universal se celebrara en Londres en 1851, en donde el Reino Unido mostraba su supremacía como el país ms avanzado industrialmente.



El Palacio de Cristal, una monumental estructura con 84 mil metros cuadrados de paneles de vidrio, albergaba la llamada Gran Exposición, marcando la tradición de majestuosas construcciones como insignia de los espacios feriales.



En su invaluable legado arquitectónico se destacan la Torre Eiffel en la de 1889 en París; el Atomium en Bruselas para la de 1958, inspirado en la era atómica, o la Aguja Espacial para Seattle, en 1962, como homenaje a la carrera espacial.

Las exhibiciones han sido el escenario perfecto para presentar la ciencia como una herramienta para el futuro de la humanidad, pero también para hacerla atractiva e inspirar a muchos jóvenes. La de 1938, en Nueva York, fue el punto de inflexión en la infancia de Carl Sagan, quien la recordaría como una de las mejores experiencias de su vida.



Colombia ha participado en estas exposiciones de forma intermitente, con un total de 13 de las 58 reconocidas hasta la fecha, desde la de 1851; no obstante, en la primera el país no era propiamente Colombia sino la República de la Nueva Granada.



Una bolsa de cacao y esmeraldas en bruto extraídas de las minas de Muzo fueron los principales atractivos que se mostraron.



En las siguientes del siglo XIX, la presentación de Colombia no varió mucho, aunque en 1889, en París, se destaca la representación cartográfica del territorio nacional, creada a partir de la Comisión Corográfica, y un catálogo de biodiversidad, además de resaltar por primera vez la riqueza de las culturas prehispánicas.



En el siglo XX, no hay grandes cambios que dieran una imagen de Colombia como la de un país industrializado y moderno, en una vitrina mundial tan importante, continuando con las esmeraldas y el café como productos insignia, a los que se fueron sumando otros recursos naturales y el turismo para intentar remplazar la pobre imagen que se tenía del país debida al narcotráfico, la violencia, y la corrupción.

Sin embargo, aún queda un largo camino para que exista un adecuado balance entre el discurso e imagen del país exteriorizada en estos eventos, y las precarias prioridades internas para el apoyo en temas medioambientales, poblaciones étnicas, y en ciencia y tecnología, como pilares para el cuidado de la riqueza cultural y natural del país, y el esperado desarrollo social y económico.



Para crear el futuro habrá también que conectar mentes, como bien resalta el eslogan de la próxima Expo 2020 en Dubai, que ha sido aplazada debido a la pandemia y se espera comience en octubre de este año.

SANTIAGO VARGAS

*Ph. D. en Astrofísica Observatorio

Astronómico de la U. Nacional