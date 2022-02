La Agencia Espacial Europea (ESA) apuntó este viernes a través de su director general, Josef Aschbacher, que aunque sigue de cerca la guerra en Ucrania y tomará las decisiones pertinentes al respecto "la cooperación espacial sigue siendo un puente" entre los distintos países implicados.



"La ESA continúa trabajando en todos sus programas, incluida la campaña de lanzamiento de la Estación Espacial Internacional (ISS) y ExoMars, para cumplir los compromisos con los Estados miembros y los socios.



Seguimos monitoreando la evolución de la situación", dijo en Twitter el representante europeo. La agencia añadió en un comunicado que evalúa las posibles consecuencias que puede tener para las actuales actividades del organismo y para su personal la operación militar lanzada por Rusia contra Ucrania.



"Una de las fortalezas que la cooperación espacial ha demostrado en el pasado es la resiliencia de los socios para superar las crisis geopolíticas y mantener, como es el caso a bordo de la Estación Espacial Internacional, un lugar de investigación conjunta con fines pacíficos en beneficio de todos", apuntó la organización.



Su comunicado tiene lugar después de un aumento de la tensión entre Estados Unidos y Rusia por las sanciones impuestas al país por el presidente estadounidense, Joe Biden. Biden anunció este jueves restricciones a las exportaciones de alta tecnología a Rusia para debilitar sus sectores estratégicos, incluido el militar, y pronosticó que eso dificultará su "capacidad de modernizar su Ejército, degradará su industria aeroespacial y dañará su capacidad de construir barcos".

La respuesta del director general de la agencia espacial rusa, Roscosmos, no se hizo esperar, con un aviso de las consecuencias que esas restricciones pueden tener. "Si bloquea la cooperación con nosotros, ¿quién salvará a la ISS de una salida de órbita descontrolada y una caída en Estados Unidos o... en Europa?", apuntó Dmitri Rogozin en Twitter, donde destacó que la Estación Espacial Internacional no sobrevuela Rusia.



El jefe de la agencia rusa recordó que la órbita de la estación en el espacio está controlada por motores rusos y pidió a Biden que no se comporte de manera "irresponsable": "También existe la posibilidad de que una estructura de 500 toneladas caiga sobre la India y China. ¿Quiere amenazarlos con tal posibilidad?", advirtió.



La ISS es la mayor infraestructura que los humanos han lanzado al espacio y está participada por la ESA, Roscosmos, la agencia espacial estadounidense (Nasa), la japonesa JAXA y la canadiense CSA.



