La ESA aprueba US$ 15.000 millones para misiones lunares y marcianas

La Agencia Espacial Europea (ESA) invertirá, en los próximos cinco años, 14.400 millones de euros (15.850 millones de dólares) en distintos programas, entre ellos uno en cooperación con la Nasa para volver a la Luna, otro para recoger muestras de

Marte y traerlas a Tierra y para tener acceso propio al espacio con cohetes europeos.

Así lo ha decidido el máximo órgano de la ESA, su Consejo Ministerial, reunido durante dos días en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (al sur de España); han acudido delegaciones de los 22 estados miembros de la Agencia, además de observadores de la Unión Europea.



"El director tiene la cara feliz y también veo otros rostros felices", dijo el principal responsable de la ESA, Jan Wörner, quien ha recalcado que estos dos días se ha puesto de manifiesto la unidad europea en el espacio.



Wörner mostró su satisfacción por la cifra final aprobada -Alemania, el mayor contribuyente de la Agencia, en el último momento ha anunciado importantes inversiones-; se trata de una cuantía total algo superior a lo que la ESA había pedido inicialmente a los países -14.300 millones de euros-(15.742 millones de dólares).



De este presupuesto, la inversión que se prevé para los próximos tres años es de 12.500 millones de euros (13.760 millones de dólares) pero siempre se aprueba un presupuesto a cinco años -esos 14.400 millones de euros- por si no se celebra otra ministerial en tres años.



Esta vez, ha afirmado el director general de la ESA, no hay ningún programa que haya tenido que pararse, como en la ministerial anterior de 2016 en Lucerna, Suiza, en referencia a la misión AIM.



Esta iba a formar parte de una más grande con la Nasa para desviar asteroides y en esta reunión se Sevilla se ha aprobado la nueva versión de AIM, simplificada y más barata, que se llama Hera.



Uno de los programas que sumará mayor inversión es el de observación de la Tierra, un total de 2.541 millones de euros (2.797 millones de dolares), y se han decidido nuevas misiones para, por ejemplo, monitorear el Ártico.



En concreto, el programa Copérnico de "vigilancia" terrestre, en colaboración con la Comisión Europea, ha conseguido 1.803 millones (1.984 millones de dólares), un 29% más de lo inicialmente previsto.



Para el director del programa de Observación de la Tierra de la ESA, Josef Aschbacher, esto es "una señal importante para Europa, para la que el cambio climático es una prioridad absoluta.



Tenemos que mejorar nuestra huella ecológica y reducir las emisiones de CO2, y Space19+ (como se ha llamado a esta ministerial) ha dado los pasos acertados".



Otra partida importante se irá al programa de exploración (humana y robótica), con 1.953 millones de euros (2.149 millones de dólares), de los que un cuarto se destinarán a misiones lunares, entre ellas la Lunar Gateway de la NASA.



Se trata de una estación espacial permanente que orbitará la Luna y que servirá de punto de partida para viajes interplanetarios o viajes a la Luna, una especie de "parada de autobús" que será clave si los astronautas quieren aterrizar en el satélite terrestre.



La ESA ya está produciendo el Módulo de Servicio Europeo, que formará parte de la cápsula tripulada Orion de la Nasa.



La otra es la misión no tripulada "Lunar Resource Lander", donde la tecnología europea alcanzará la superficie lunar. Marte ha sido otro de los temas que han estado encima de la mesa; en este caso una misión para traer muestras de su superficie.



Es uno de los siguientes pasos en el planeta rojo, pero no es tarea fácil, ya que hay que desarrollar el transporte -se necesitarán varias misiones desde la Tierra y el lanzamiento de un cohete desde Marte y una nave que las traiga de vuelta- y construir en nuestro planeta un laboratorio para protegerlas y examinarlas.



En cuanto a la seguridad planetaria, que ha recibido una cuantía menor a lo solicitado, la ESA ha acordado, entre otros, apoyar misiones para reducir la basura

espacial.



Y es que desde que comentó en 1957 la era espacial con el lanzamiento del satélite ruso Sputnik 1, la basura no ha parado de crecer: se calcula que hay unos 30.000 objetos más grandes que una naranja y 750.000 con un tamaño de uno a diez centímetros, además de millones de milimétricos.



Esta red de deshechos, en cualquiera de sus tamaños, podría causar daños a una nave

espacial operativa, de ahí la necesidad de buscar soluciones.



También en el apartado de seguridad no ha conseguido "el apoyo pleno" Lagrange, una misión de alerta solar, aunque no quiere decir que se haya retirado.



Los países de la ESA también acordaron seguir en la Estación Espacial Internacional y un conjunto integral de programas para garantizar el acceso y el uso independiente del espacio, dando prioridad a los lanzadores europeos Ariane 6 y Vega C.



Asimismo, se ha dado luz verde a varios programas para avanzar en la compresión de la física básica: se ha decidido aumentar también de forma significativa la financiación del programa científico, permitiendo que el primer detector de ondas gravitacionales (LISA) vuele junto a la misión del agujero negro Athena.



La presidencia del Consejo Ministerial la ostenta conjuntamente Francia y Portugal, después de los tres años de España.



El ministro español de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque, entregó a la nueva presidencia dos campanas de cristal de la Real Fábrica de Cristales de La Granja, Segovia; la ministra francesa Frèdérique Vidal y el ministro portugués Manuel Heitor las han hecho sonar dando, simbólicamente, por iniciada su presidencia.



EFE