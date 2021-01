ESA afronta 2021 con un presupuesto de 6.490 millones y nuevo director

La Agencia Espacial Europea (ESA) inicia 2021 con un presupuesto de 6.490 millones de euros, 190 millones menos que en 2020, y la llegada de un nuevo director general, el austríaco Josef Aschbacher, cuyo mandato está previsto que se adelante a marzo, según detalló el organismo en rueda de prensa.



El 67 % de esa cifra procede de las aportaciones de sus 22 Estados miembros, un 26 % es aportado por la Unión Europea, la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (Eumetsat) suma otro 3 % y el 4 % restante proviene entre otros de socios privados.



"El presupuesto para 2021 es un poco más reducido, pero no significa que las actividades desciendan, se trata de una fluctuación natural", indicó ante la prensa Aschbacher, elegido el pasado 17 de diciembre y que en principio iba a asumir el cargo el 1 de julio.



El actual mandatario de la agencia europea, el alemán Jan Wörner, avanzó, no obstante, el pasado 8 de enero su voluntad de acortar el periodo de transición y este jueves reiteró su convicción de que la cohabitación entre un director en activo y otro electo no debe extenderse.



Según las cifras de la ESA, los dos sectores que acaparan el grueso de la financiación son los programas de observación terrestre (22,2 %), como el Copérnico, y los de navegación (18,9 %), como el sistema Galileo.



Aschbacher adelantó que detallará sus planes al frente del organismo espacial dentro de aproximadamente un mes. Tal y como señaló este martes el comisario europeo responsable de Industria, Thierry Breton, 2021 será un año definitorio para la política espacial europea.



El desarrollo de una "verdadera política europea de lanzadores" para la siguiente generación de cohetes, en palabras del representante europeo de Industria, es un objetivo compartido entre ambas partes.



"Necesitamos estar en la vanguardia de los lanzadores. La presión es extremadamente alta. Hay que permanecer competitivos", recalcó hoy el director electo de la ESA, en un momento en que la Comisión Europea reclama una estrategia más ofensiva.



Aschbacher asumirá las riendas en un año en que dos astronautas europeos viajarán a la Estación Espacial Internacional: el francés Thomas Pesquet en el segundo trimestre y el alemán Matthias Maurer en el cuarto.



Por otra parte, los detalles de la nueva campaña de reclutamiento de astronautas para la ESA se anunciarán el próximo 16 de febrero. En este 2021 también se producirá el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, considerado el sucesor del Hubble y que cuenta con complejas y vanguardistas aplicaciones, como la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam).



"Europa está en una nueva década de exploración", subrayó Wörner, que recordó que firmaron con la NASA en octubre un memorando de entendimiento que permitirá a los europeos contribuir a la puesta del primer asentamiento humano en la órbita lunar, conocido como Gateway, y que dará tres oportunidades de vuelo para que astronautas europeos viajen allí.