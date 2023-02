El año pasado fuimos testigos del primer paso de la Nasa para convertir en una realidad el regreso de los seres humanos a la Luna. Después de pasar 25 días en el espacio, la cápsula Orión regresó a la Tierra el 11 de diciembre del 2022. Solo con el maniquí del comandante Moonikin Campos y dos torsos llenos de sensores como tripulación, la nave amerizó en el Océano Pacífico cerca de la Isla Guadalupe, frente a la costa de Baja California. Ahora el reto que enfrenta la agencia espacial para las próximas misiones del programa Artemis es hacer lo mismo pero con personas reales a bordo.



(Le puede interesar: Nasa contrata a Blue Origin para lanzar una misión a Marte).

Se tiene proyectado que en el 2024 la Nasa lance la misión Artemis II, que llevará seres humanos a darle la vuelta a la Luna como una etapa previa al momento en el que finalmente pongan los pies en el satélite natural con Artemis III. Una colombiana estará a cargo de la recuperación de la cápsula Orión cuando regrese a Tierra con los astronautas a bordo. La ingeniera Liliana Villareal fue designada por la Nasa como su nueva jefe de aterrizaje y recuperación de Artemis.

En entrevista con EL TIEMPO, la cartagenera habló sobre este rol, cómo se preparan para los siguientes pasos del programa Artemis –en los que no pueden dejar detalles al azar que pongan en riesgo la vida de los astronautas– y sobre cómo fueron sus inicios en la industria aeroespacial, un camino que la ha llevado a trabajar no solo con la Nasa sino con grandes compañías como Boeing, donde ayudó a procesar varios componentes y cargas útiles para su envío a la Estación Espacial Internacional en las misiones del transbordador espacial.

¿Siempre soñó con trabajar en misiones espaciales?

Quería ser astronauta desde que era pequeña, como muchos niños. Así que quería dedicarme a eso. Y pensé que ser ingeniero aeroespacial te situaría en el campo adecuado para empezar a trabajar con la Nasa. Casualmente, estuve en el lugar adecuado en el momento correcto a lo largo de mi carrera y finalmente me contrataron. Así que, sí, he querido estar donde estoy desde que tengo uso de razón.

¿Existe alguna persona que le haya servido de inspiración?

Sally Ride, la primera mujer astronauta (estadounidense). Quería ser ella. Sólo quería hacer lo que ella estaba haciendo. Y hubo muchas otras mujeres que vinieron después que fueron muy inspiradoras. Incluso ahora, mi mentora es Charlie Blackwell Thompson, que es la directora de lanzamiento de Artemis. Ella es increíble y siempre me inspiran todos los que trabajan en el programa espacial.

¿Qué es lo más emocionante de participar del programa que busca poner de nuevo a la humanidad en la Luna?

La parte más emocionante es el lanzamiento y el aterrizaje. Cuando vimos ese cohete (el SLS) despegar después de años de trabajo, no podíamos creer lo que estábamos viendo, fue tan impresionante y gratificante ver el resultado de todo nuestro trabajo duro. Y luego todos los días veíamos las imágenes que Orión traía desde el espacio y no podíamos creer lo maravillosas que eran las cosas en el espacio. Y, para rematar, el amerizaje. Tuve la suerte de estar allí cuando sucedió. Estaba trabajando, ayudando al director de recuperación del aterrizaje al que sustituí al hacer el aterrizaje. Y qué aventura fue trabajar con la Marina, ir al Pacífico, no es un crucero normal y todo el equipo entre los militares y la Nasa haciendo este trabajo, fue el punto más importante de mi carrera, sin duda.

¿En qué consiste su papel como jefe de aterrizaje y recuperación del programa Artemis?

Mi trabajo es liderar el equipo y dirigirlo para recuperar a los astronautas. Debemos hacerlo en las dos horas siguientes a su aterrizaje en el lugar de aterrizaje nominal del final de la misión, que es el sitio donde esperamos que lleguen. Si aterrizan debido a un problema, se consideraría un rescate y tenemos que estar allí en 24 horas. Como Artemis I no tenía personal, para esa misión solo entrenamos para recuperar la cápsula. Ahora, durante los próximos dos años vamos a entrenar a todas las fuerzas de rescate que tienen que estar en el lugar para rescatar a la tripulación en caso de un aterrizaje fuera de lo normal. Y también tenemos que entrenar a la Marina para que pueda recuperar a la tripulación y la nave espacial. Así que tenemos mucho trabajo por delante para llegar a un punto en el que podamos decir que estamos preparados para Artemis II.

¿Cómo se preparan para eso?

Construimos un simulador de entrenamiento que llamamos el CMTA –Artículo de Entrenamiento del Módulo de la Tripulación–. Se parece a la nave espacial Orión, actúa como lo haría ella en el agua, e incluso se pueden abrir las escotillas y poner gente en su interior para simular una tripulación. Así que vamos a llevar el entrenador CMTA con nosotros al Pacífico con la Marina y a simular un amerizaje real con personas. Vamos a entrenarnos para sacar a la tripulación, enseñándole a las fuerzas cómo hacerlo. Luego, haciendo nuestras líneas de tiempo, trabajaremos conjuntamente con la Marina para desplegar los helicópteros que van a sacar a la los astronautas del océano y desplegar las pequeñas embarcaciones que forman parte de toda la operación. Así que hacemos esto muchas veces para asegurarnos de que podemos hacerlo tanto de día como de noche. Así es como nos preparamos, hacemos un verdadero entrenamiento humano en el bucle. Esto es lo que llamamos asegurarse de que todo el mundo está listo para apoyar.

Facebook Twitter Linkedin

Una grúa da vuelta al CMTA en el agua durante las pruebas de preparación para el amerizaje de Artemis. Foto: Nasa/Kim Shiflett

(También: El jefe de los astronautas: 'El programa Artemis mostrará cosas nunca vistas').

¿Cuáles son los mayores retos que podrían enfrentar en estas labores de recuperación y rescate?

Tenemos que prepararnos para cualquier escenario de aborto, cualquier aterrizaje fuera de lo nominal. Tenemos que prepararnos para un miembro de la tripulación incapacitado, si aterrizan y están heridos, para un aterrizaje diurno, uno nocturno o malas condiciones del estado del mar. Es una variedad de parámetros para los que tenemos que estar listos. Y ese es exactamente el reto que tengo, entrenar y estar listos para manejar todos esos escenarios.

¿Qué aprendizajes dejó Artemis I?

Aprendí que el proceso de traer la cápsula era uno muy bueno. Y también, antes de ocupar este puesto, trabajaba en el procesamiento en tierra, a las órdenes del director de flujo, que se encargaba de montar todo el cohete, probarlo y entregárselo al director de lanzamiento. Aprendimos mucho sobre el vehículo, cómo se comporta, cómo queremos hacerlo la próxima vez, cómo queremos montar el cohete. Y actualmente estamos aplicando esas lecciones aprendidas de Artemis I, para poder hacerlo mejor o más rápido.

¿Por qué considera que es importante que regresemos a la Luna?

Creo que como humanos tenemos que seguir explorando el sistema solar. Vivimos en un planeta que no tiene una cantidad infinita de recursos. En algún momento nos quedaremos sin ellos. Debemos aprender a vivir en otros planetas, posiblemente en la Luna, y nunca se sabe lo que vamos a encontrar cuando exploremos. Podríamos encontrar un montón de materiales tecnológicamente avanzados que utilizaríamos para resolver nuestros problemas aquí en la Tierra, de energía, posiblemente médicos, no lo sabemos. Pero si no lo intentamos, nunca vamos a ser capaces de avanzar más en nuestra sociedad.

¿Usted también sueña con ir a la Luna alguna vez?

Sí, me encantaría. Quería ser astronauta, me presenté cuatro veces, pero por desgracia no me seleccionaron. Si hoy me preguntaran si quiero ir a la Luna, lo haría. Pero creo que hay otras personas con más experiencia y mejores que van a hacerlo. Lo bueno de lo que está pasando ahora es que hay muchas empresas comerciales que quieren abrir el espacio a gente como usted y como yo. Así que tal vez en las próximas dos décadas, podamos ser capaces de conseguir un viaje en uno de los vehículos. Ya veremos.

¿Cree que llegaremos pronto a Marte?

Eso espero. El objetivo de Artemis es ir a la Luna, aprender a trabajar allí, vivir en ella, probar todos los sistemas que necesitaremos cuando vayamos a Marte y, finalmente, ir a este planeta. Espero de verdad ver aterrizar a la primera persona en Marte antes de morir. Creo que es factible. Y es estupendo que tengamos el apoyo del país y de otras naciones para mantener Artemis en el horizonte y llevarnos a la Luna para eventualmente ir al planeta rojo.

¿En qué fechas veremos las próximas misiones de Artemis?

Todo va según lo previsto. Vamos a tardar un par de años entre Artemis I y Artemis II para hacer el siguiente vuelo, y eso es porque el vehículo Orión es ahora un vehículo humano. Así que todos los sistemas que tienen que ser parte del cuidado de los seres humanos en el espacio ahora van a estar en la cápsula. Hay un montón de entrenamiento que tiene que suceder para la tripulación. Creo que el despegue de Artemis I será a finales de 2024 y Artemis II un año después. Y eso es lo más emocionante porque es la primera vez que una mujer y una persona de color aterrizan en la Luna. Es muy emocionante.

Usted dejó Colombia muy joven. ¿Aún guarda recuerdos de Cartagena?

Recuerdo muy bien Cartagena. He podido volver muchas veces a lo largo de mi vida. Mi familia aún vive allí. Solía visitar mucho a mi abuela antes de que falleciera. He podido ir a bodas, por ejemplo. No he tenido la oportunidad de visitar otras zonas de Colombia, que algún día lo haré. Pero me encanta Cartagena. Es una ciudad preciosa. De mi infancia me encantó todo el tiempo que pasé con mi familia en las playas y en las islas frente a la ciudad. Me encantaba pasear por el centro y ver todos los restaurantes y tiendas.

(Además: Doctora uruguaya gana el premio 'Mujeres en la Ciencia' por estudio sobre VIH).

¿Cómo fue el proceso para adaptarse a un nuevo país siendo tan joven?

Fue muy difícil cuando me mudé por primera vez a Estados Unidos, no hablaba nada bien inglés. Y es curioso que ahora estoy más acostumbrada a hablar en inglés que en español. Pero era muy joven, y eso me dio una especie de ventaja para aprender el idioma muy rápido, viendo un montón de televisión en el verano entre cuarto y quinto grado. Me encantan las matemáticas y las ciencias, siempre quise ser astronauta y trabajé muy duro para sacar buenas notas. No me resultó fácil, no soy de las que memorizaban las cosas o se sabían todas las ecuaciones enseguida, me esforzaba mucho, pero me encantaban, y eso me ayudó muchísimo.

¿Cómo consolidó su carrera en el campo aeroespacial?

Realmente quería ir a una escuela de ingeniería y fue aceptada en Georgia Tech. Cuando me aceptaron supe que quería ir enseguida porque tienen una de las mejores escuelas de ingeniería aeroespacial del país. Obtuve mi licenciatura y mi maestría de ellos. Y tuve suerte de que me contrataran mientras obtenía mi maestría en Boeing en Seattle, Washington, ensamblando aviones, yo era ingeniera de diseño. Pero sabía que esta compañía tenía un trabajo con la Nasa en Florida, de donde yo soy originaria, así que me esforcé mucho para llegar a trabajar allí. Finalmente, una de las personas que contratan ingenieros me llamó y me dijo: “Por fin tengo un trabajo para ti. ¿Te gustaría hacer una entrevista?” La hice y conseguí el trabajo el mismo día. Y fue la mejor sensación tener por fin la oportunidad de trabajar para la Nasa. Eso fue en el año 2000. Hace unos 15 años, empecé a trabajar en operaciones en la Estación Espacial Internacional. Y hace unos siete u ocho años, me trasladé al Programa Artemis. Y aquí estamos.

¿Qué les diría a las niñas colombianas que sueñan trabajar en la Nasa como usted?

Bueno, no soy la única mujer de Colombia que trabaja en la Nasa. Me alegro de que podamos demostrar a las niñas de cualquier parte, no solo de Colombia, que si trabajas lo suficientemente duro, puedes hacerlo. Quiero que sepan que vamos a volver a la Luna. Es un momento emocionante. Quiero que estén atentas a lo que pasa con el Programa Artemis, que estudien mucho y que, con el tiempo, vengan a ayudarnos.



ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

Más noticias

Las graves fracturas de terreno que ha dejado el terremoto de Turquía y Siria

Estos son los volcanes activos que se conocen en Colombia

Lo que hay detrás de los recientes sismos del volcán Cerro Machín, en Tolima