Luego de conocerse que el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación de 2024, presentado ante el el Congreso de la República por el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, los recursos correspondientes al Ministerio de Ciencia (Minciencias) se verían reducidos a la mitad,un grupo de ocho académicos reconocidos, quienes hicieron parte de la Misión de Sabios que, entre otras cosas, planteó en su momento la necesidad de aumentar considerablemente el presupuesto de ciencia, envió una carta al presidente Gustavo Petro, pidiendo que se reconsidere lo consignado en los borradores del presupuesto de 2024.

Y es que, como reportó EL TIEMPO, según lo consignado en el documento, Minciencias recibiría 257.202 millones de pesos. Esto contrasta con los 400.000 millones que el PGN le asignó este año, y con los 516.000 que terminó recibiendo, contando la adición presupuestal.



La carta fue firmada por Moisés Wasserman, Juan Manuel Anaya, Juan Benavides, Silvia Restrepo, Edgar Puentes, Andrés Franco, María del Pilar Noriega y Clemente Forero, quienes además fueron coordinadores de los diferentes focos temáticos de la Misión.



En la misiva sostienen que “aunque entendemos que es una primera propuesta, apenas una iniciativa, sentimos que refleja la baja prioridad que tiene la ciencia en los planes del Gobierno actuales, y representa la renuncia a los propósitos, repetidamente enunciados durante la campaña presidencial, de convertir la sociedad colombiana en un foco de generación de conocimiento y cultura”.



Y añaden: “El compromiso de aumentar la inversión estatal al 1 por ciento del PIB (aún pequeño en comparación con otros países) nuevamente se verá frustrado”.



Los expertos también se refirieron a los recursos que llegan al sector vía regalías, señalando que es "errónea" la idea de que esto pueda reemplazar la asignación presupuestal proveniente del PGN.



“Esto es una falacia -se lee en la carta-. Esos recursos son inciertos en cantidad y duración, y por condicionamientos legales solo podrán servir para financiar programas complementarios o remediales. Nunca soportarán una comunidad diversa, compleja y sofisticada como la que necesita el país”.

Ministro de Ciencia espera conseguir más recursos



Arturo Luna, ministro de Ciencias, Tecnología e Innovación. Foto: Minciencias

Ante esto, el ministro Luna señaló que es necesario aclarar que el presupuesto está aún por definir, dado que se trata de un anteproyecto (no del proyecto final) y que en su transcurso en el Congreso, e incluso por decisión de Hacienda, la asignación podría verse fortalecida a futuro.



“El proyecto de presupuesto de 2024 ni siquiera se ha discutido, esto simplemente es un borrador que representa el marco de gasto de mediano plazo, es una cifra indicativa o tentativa sobre la que se empieza a discutir el presupuesto. Este no es el presupuesto final, es un proceso que lleva varios meses de discusión y alrededor del mes de julio vamos a tener ya listo el proyecto de presupuesto”, precisó.



Luna enfatizó en que el trabajo para definir el presupuesto de Minciencias continúa y que se debe tener en cuenta que la fuente de recursos no es únicamente el Presupuesto General de la Nación.



“También tenemos la asignación de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, y el trabajo que hacemos con nuestros aliados, que también nos ayuda al apalancamiento de recursos para financiar los programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación que necesita el país”, concluyó.



Pese a ello, vale aclarar que, pese a ello, el hecho de que haya recursos extra por regalías no implica que estos aumenten, es más, esta es una fuente volátil, según explica el exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman: “Por su naturaleza las regalías son inciertas, en montos y en tiempos. Dependen del precio del petróleo y de la capacidad extractiva de esa industria. Además, paradójicamente, uno de los temas priorizados por el Gobierno es la transición a la ‘descarbonización’. Es decir que si esta misión tiene éxito, acabará con la fuente de financiamiento”.



