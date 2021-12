Los seres humanos tienen la noción de los juegos de azar desde la antigüedad, cuando los filósofos clásicos incluían el concepto en sus discursos.



Pero los primeros métodos para analizar el azar se desarrollaron hasta el siglo XVII, cuando este “perdió su carácter divino y predeterminado” y los científicos se interesaron por el tema, explica el diario español ‘La Vanguardia’.

Desde ahí, comenzó a haber una mirada matemática al azar. El estudio de un ‘juego’, como el de dados, ayudó a resolver otras incógnitas de la vida cotidiana y se desarrollaron leyes que daban respuesta a problemas de probabilidad.



Es por esta razón que hoy le comentamos la ciencia -o matemática- detrás de algunos de los juegos de azar más conocidos.

La lotería

En nuestros días, es cada vez más común que la gente decida comprar un billete de lotería con la esperanza de hacerse millonaria algún día. A pesar de la poca probabilidad de ganar, las personas solo esperan que un día la suerte les sonría.



Muchos estudiosos de la estadística aseguran que comprar la lotería es una de las peores inversiones que se puede hacer, ya que no le da un retorno económico. ¿Por qué?

Muchos sueñan con ganarse el premio mayor de la lotería algún día. Foto: iStock

Por un lado, las matemáticas señalan que no es más probable que un número ganador esté en determinada tienda solo porque varios números han caído allí.



‘La Razón’ explica que esto se debe a que el establecimiento ha vendido más billetes de lotería que el resto y no a una especie de ‘suerte que atrae el lugar’.



Teniendo eso en cuenta, contrario a lo que muchos piensan, tampoco es más probable que un número sea premiado solo porque hace tiempo no sale.



El citado medio también desmiente la creencia de que la tinta con la que se marcan los números en las balotas hace que algunas pesen más que otras y, por lo tanto, salga x número.



Señalan que esto no es tinta sino un grabado con láser que ni añade ni resta gramos. Por lo tanto, las probabilidades de que un número salga siguen siendo las mismas.



La estadística indica que en un juego de lotería “donde cada número tiene las mismas bolas y cada bola las mismas posibilidades de salir, todos los números serán igualmente probables”, señala el diario español ‘La Razón’.

Probabilidad de ganarse la lotería

Así, “la probabilidad de acertar el premio mayor es de 1 en 10.000 combinaciones por el número de series”, dijo Liliana Cardona, vicepresidenta de Desarrollo Organizacional de Coljuegos a EL TIEMPO.



También explicó que el hecho de que caiga una serie de números o no, depende de la relación entre “la venta y emisión de cada una de las loterías”.

De todas maneras, la probabilidad de ganar la lotería es mínima, y la estadística no puede predecir muy bien qué números saldrán ganadores. Foto: iStock

Dados

Este juego de azar también funciona con probabilidad.



En el caso de los dados, “cada una de las seis caras se puede emparejar con cada una de las seis caras del otro, por lo que hay 36 parejas posibles, de la que solo una da 12 puntos y seis dan 7 puntos. Por tanto, la probabilidad de obtener 12 puntos es 1/36 y la de sacar 7 puntos es 6/36 = 1/6”, explica ‘El País’.



La estadística también analiza la probabilidad de que caigan ciertos números en los dados. Foto: iStock

Monedas

El caso de las monedas es similar, y las probabilidades de que caiga cara o sello al lanzarlas al aire depende de la cantidad de monedas que se lancen. Por ejemplo, “el resultado de lanzar las tres monedas al aire, se pueden obtener un total de ocho resultados posibles”, explica el Ministerio de Educación de Chile.

El azar en 'cara o sello' funciona de manera similar que con los dados. Foto: iStock

Piedra, papel o tijera

Este juego, que parte del azar, es bastante común incluso entre niños. Y aunque, como base hay una probabilidad de 1/3 de sacar alguno de las opciones, los científicos descubrieron que el juego “no se basa en la elección aleatoria de entre tres posibilidades, sino que existe un patrón de comportamiento”, señala el portal ‘Muy interesante’.



Explican que se encontró una tendencia en las personas a repetir las jugadas ganadoras y cambiar las jugadas perdedoras siguiendo como patrón el nombre del juego (piedra-papel-tijera), lo que sería una “respuesta condicionada”, dado que el cerebro humano no suele funcionar de manera aleatoria.

Piedra, papel o tijera no es un juego tan aleatorio como se cree. Foto: iStock

