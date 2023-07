Primero fueron los libros y luego la ciencia. O bueno, la ciencia siempre estuvo ahí, desde niña, pero más a modo de paisaje. Teresa Paneque creció entre los laboratorios. El olor a alcohol le recuerda su infancia en España, donde nació, pero su corazón y raíces están en Chile.

Es astrónoma, tiene 25 años, tres publicaciones de libros infantiles con los que explica el universo desde los ojos de Carlota y más de un millón de seguidores en sus redes. Actualmente se encuentra estudiando su doctorado en Alemania.



Su mamá, química farmacéutica e investigadora en inmunología, pensó que Teresa se dedicaría a la escritura. Desde niña era una aficionada a la literatura de ciencia ficción —su libro favorito es la saga de Harry Potter—. Pero su encuentro con las matemáticas y la física fue una clarividencia. “Con estas ciencias podía interpretar y entender el universo. Y eso me pareció casi mágico”, le dijo a EL TIEMPO.



Eventualmente, escribir se convirtió en uno de sus oficios, pero no en el primero.

Paneque ha vivido en España, Escocia, Chile y Alemania, y en todos estos países ha fungido como estudiante. Eso le ha permitido ser crítica sobre el modelo de educación chileno que, a su juicio, al principio le pausó la creatividad y su hambre por aprender más. Su intención es terminar su doctorado y regresar a Latinoamérica para trabajar por la educación científica en su país.

Para ella, aprender de ciencia no debería ser un privilegio de unos cuantos, sino una oportunidad para todos, para desarrollar el pensamiento crítico, para impulsar a hacer más preguntas, para no tragar entero cuanta información nos llegue. Paneque entiende que no es una tarea fácil, que requiere de voluntad política y social. Mientras tanto, el poder de las redes sociales le está dando una herramienta para empezar a influir en esa transformación.



Hoy, además de investigar sobre formación de planetas, es una divulgadora científica, pero no de esas que están en revistas especializadas y en inglés o en revistas indexadas. Ella está en videos de un minuto en TikTok, Instagram, Twitter y YouTube explicando, por ejemplo, los usos de la inteligencia artificial en la astronomía, la misión Juice con destino a Júpiter, entre otros temas.



En conversación con EL TIEMPO, Paneque habla de su libro, de la divulgación científica a través de redes, sobre astronomía y educación en la ciencia.

Teresa Paneque ha publicado tres libros diferentes sobre 'El universo según Carlota'. Foto: Teresa Paneque

Sus papás son científicos, pero ninguno está en el campo de la astronomía, ¿cómo descubrió el universo y que quería estudiarlo?

Los recuerdos de mi infancia están en los laboratorios. Nací cuando ellos estaban haciendo sus doctorados y vivíamos en el extranjero. El olor a alcohol me recuerda mi niñez. En mi casa nunca me hablaban de ciencia, por el contrario, mis papás me metían a talleres de arte, lectura, deportes. Pero me dejaron explorar todo lo que me gustaba y nunca me juzgaron u orientaron para que hiciera algo. Me gustaban mucho las matemáticas, pero la física para mí era escribir una historia en la que las matemáticas era su lenguaje. Ambas servían para interpretar y entender el universo y ese concepto me pareció casi mágico. Me decanté por la astronomía porque era llevar la física fuera de la Tierra. Hoy me dedico a la astroquímica, que es el estudio de las características químicas de los entornos de formación planetaria. Ahí coincido con mis papás. Mi papá es bioquímico y mi mamá, química farmacéutica, pero la química del universo es más sencilla, son moléculas pequeñas.



Usted ha manifestado el choque que le representó llegar a estudiar a Chile. ¿Cómo fue ese golpe entre el sistema escocés y el chileno?



Cuando yo llegué a Chile lo primero que me encontré fueron los pupitres separados, mesas individuales, con un tablero al frente, más de 40 estudiantes, con tareas y exámenes. En Escocia siempre estábamos sentados en mesa de grupos, el salón estaba decorado con nuestros dibujos y trabajos artísticos. Éramos 20 alumnos. Aunque tenía tareas, nunca me di cuenta. En Chile, aprender ya no era divertido, el sistema me castigaba socialmente por levantar la mano y decir ‘quiero saber más’. Eso implicaba que todos mis compañeros tenían que escuchar mi pregunta, que quizás se salía del currículum y que entraba en el examen. Además, yo entré al colegio en Chile a los 9 años, dos cursos más adelante, por lo que mis compañeros eran adolescentes de 11 y 12 años. Eran muy crueles. Quería irme de Chile, pero después de un tiempo se despertó en mí un sentimiento profundamente latinoamericano y chileno y entendí que no era hora de perder tiempo y energía tratando de irme de Chile, sino de buscar la forma de que todos tuvieran mis oportunidades, que más bien han sido privilegios, pues mis papás me metieron a programas académicos para saciar mi curiosidad.

Eso pasa por transformar un sistema…



Yo no quiero que el acceso a una buena educación que fomente la curiosidad pase por cuál es tu situación socioeconómica o el país donde tú naciste. Eso no es justo, porque el nivel universitario de todos los países de Latinoamérica es muy bueno, pero el problema es que estamos matando la curiosidad y el incentivo al aprendizaje desde un principio. Además, estudiar una carrera ahora mismo en la región es un privilegio, por supuesto que hay casos de éxito y esfuerzo, pero no es la regla. Yo creo que la razón por la que quiero volver a Chile, por la que promuevo políticas públicas en educación, la democratización en el acceso a la educación científica, la eliminación de sesgos económicos y demás viene de la oportunidad y el privilegio de haber experimentado un sistema de educación público tan bueno como el de Escocia.



¿No cree que su trabajo en las redes y el mismo libro le apuntan a eso, a cerrar brechas en el conocimiento del universo?



No espero que la gente que ve mi contenido sean astrónomos. Ese no es el fin de la educación científica, sino impulsar y desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de enfrentarse a problemas con una mirada abierta y multidisciplinaria, sin asumir un resultado. La gente lee fake news y no las cuestiona, y para eso serviría el pensamiento crítico. La ciencia es para todos y todas y no hay una sola forma de acercarse a ella o de ser científico. La ciencia no es para la gente que tiene las mejores notas y que nunca se equivoca, ni para los hombres o gente blanca, europea, del hemisferio norte. No, la ciencia es para quien tiene curiosidad. Las redes sociales son un primer paso y espero que mis videos de un minuto promuevan la curiosidad. Pero insisto, esto debe de venir de la mano de las políticas públicas, que replantean la manera en la cual se está enseñando y acercando el conocimiento a niños y niñas. Hoy, o te sabes la respuesta o estás equivocado. Cuando en la práctica la ciencia se hace a través de los errores. Insisto, si tenemos un sistema educativo que solo enseña a partir del éxito, nunca vamos a avanzar.

Habla de hombres, blancos, europeos como imagen de quien es científico. ¿Por eso eligió una niña en El universo según Carlota para reivindicar que la ciencia es para todos?



Es una decisión premeditada que Carlota sea un niña normal, inquieta, curiosa, a la que le gusta Taylor Swift y tiene muchas amigas. Quiero promover figuras femeninas en el mundo de la ciencia y personajes que no son nerds, una idea contraria a las narrativas de las películas, que nos pintan como asociales. Además, Carlota demuestra que no hay que ser una superniña que se las sabe todas y pasa por encima de los niños. No, las mujeres tenemos un espacio en la ciencia y no tenemos que estar demostrándolo y ganándonoslo de ninguna manera. La hija de una profesora de mi magíster me cuenta que ella le dice: “A Carlota le gusta Taylor Swift y ve videos en YouTube como yo”. En mi caso, cuando crecí, me identificaba con Hermione Granger de Harry Potter, pero era una mujer inalcanzable, que nunca podría ser su amiga. Y me gusta que me escriban contándome las similitudes que niñas tienen con Carlota porque ella se convierte en su amiga y no en su ídolo, porque ella, como cualquiera, se pelea con su mejor amiga, su hermano la molesta.

¿Qué hay de Carlota en usted y viceversa?



Mi intención es que Carlota no fuera autobiográfica. Muchas de las cosas que le han pasado no me han sucedido a mí. Sí he tenido el cuidado de que el entorno de Carlota refleje a personas o instancias importantes para mí. Tiene una familia que está muy presente, una mamá que la apoya un montón, un papá que también se involucra en las labores de la casa. Unas profesoras inspiradoras y fuentes de mucho conocimiento y conversación. Quise que las profesoras tuvieran un rol protagónico porque he leído historias en que los niños y niñas resuelven todo y ponen a los adultos como el enemigo. Esa visión hay que dejarla de lado. Hay mucho por aprender de los adultos.



Facebook Twitter Linkedin

‘El universo según Carlota’. Foto: Ilustración: Editorial Planeta

Regresando a las redes, ¿cómo le ha ido en la divulgación por ese medio?



Me siento como si estuviera surfeando una ola. Sumo entre todas mis redes más de un millón de seguidores. Y ya uno se acostumbra o normaliza que 10.000 personas que hayan visto mi video de TikTok es un número bajito. Hace unos meses fui a un concierto y en un momento el cantante dice que tenemos más de 15.000 personas acá. Casi me voy de espaldas. Yo lo veía antes como un número, pero me está viendo un estadio completo de gente. Me lo tomo con mucha responsabilidad y con el deseo de seguir entregando contenido informativo. Me ha gustado encontrar cómo compaginar la ciencia académica con la divulgación.

¿Siente que efectivamente ha acercado a sus seguidores con el universo?



Creo que sí. Me han escrito personas de más de 60 años a decirme: ‘yo siempre quise saber esto y nunca tuve la oportunidad de saberlo’. Aunque estamos conectando a la gente con un conocimiento específico, como la astronomía, también estamos haciendo un trabajo por recuperar la curiosidad, la capacidad de hacer preguntas, despertar el asombro.



En su libro y en sus redes usted demuestra que estudiar el universo es divertido, pero siempre nos lo han mostrado como algo enigmático. ¿Ha sido enigmático para usted alguna vez?



Tenemos que dejar de ver la ciencia como un bastión de la verdad y del misterio. La ciencia es divertida, aunque el mundo académico es complejo. Quienes nos dedicamos a esto somos personas normales tratando que los cálculos nos funcionen.

¿Qué piensa sobre la posibilidad de vida y habitar otros planetas?



Son dos cosas diferentes. Cruzo los dedos para vivir todavía cuando encontremos bioseñales o alguna prueba contundente de la existencia fuera de la Tierra, soy optimista y creo que hay vida fuera de la Tierra en forma de microorganismos. Otra cosa es movernos y eso no lo veo posible dentro del sistema solar. El mejor lugar es Marte, donde habría que vivir constantemente con trajes o en domos, no podríamos tener una vida como la tenemos en el planeta Tierra. Si no les gustó la pandemia, no les gustaría Marte. Las estrellas más cercanas podrían eventualmente albergar un planeta, pero nos quedan a unos cuatro años luz de distancia. Nosotros no llegamos ni a un 1 % de la velocidad de la luz, y, en el mejor de los casos, tardaríamos unos 8.000 años de viaje. ¿Y qué ha pasado en los últimos 2.000 años en la Tierra?: imperios, guerras, civilizaciones. Se nos olvidaría hacia dónde íbamos y de dónde somos. No hay una manera de que eso sea posible. La ciencia ficción ha hecho que parezca fácil, pero no lo es. Otra cosa que la gente debería aprender de la astronomía es lo valioso que es el planeta Tierra para nosotros. Procesos como el calentamiento global no van a acabar con el planeta Tierra, sino con las condiciones de vida para nosotros. El planeta Tierra ha sobrevivido un montón de cambios en 4.500 millones de años. Nosotros deberíamos ponernos las pilas y tratar de hacer que las cosas funcionen colectivamente en este planeta.



De las recientes noticias astronómicas, ¿cuál destaca?



El telescopio espacial James Webb sirve para el tipo de ciencia que yo hago, que es estudiar los materiales químicos que hay disponibles cuando se forman los planetas. También tendremos la posibilidad de estudiar en detalle atmósferas planetarias, así que creo que es emocionante, pero está en pañales. Lleva poquito tiempo, así que tenemos que esperar a ver qué es lo que se viene. Estamos en un momento muy emocionante para la astronomía y en particular para la astroquímica, de la que me ocupo.

NATALIA TAMAYO GAVIRIA

REDACCIÓN DOMINGO

TWITTER: @nataliatg13

