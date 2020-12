La alteración humana del paisaje amazónico se remonta a 10.000 años

La apertura de claros en la selva amazónica por los seres humanos se remonta al final de la última Edad del Hielo, hace miles de años, según dataciones de isótopos en carbón vegetal en Acre (Brasil).



Arqueólogos han demostrado que la civilización constructora de movimientos de tierra, cuyas ruinas fueron descubiertas por el mismo equipo en plena selva de dicho estado brasileño en el año 2002, tenía una historia humana mucho más larga de lo que se esperaba. Los miembros del equipo demuestran que los humanos han usado fuego regularmente para limpiar pequeños parches abiertos en la selva tropical.

Estas actividades comenzaron poco después de que terminara la última Edad de Hielo miles de años antes de que se construyeran los primeros geoglifos.



Gracias al carbón que los humanos dejaron en el suelo amazónico durante los últimos 10.000 años, fue posible medir sistemáticamente los valores de los isótopos de carbono 13 de muchas muestras. Al utilizar estos valores tomados de carbón vegetal datado arqueológicamente, fue posible estimar la vegetación pasada y la precipitación.



Los resultados publicados en Antiquity indican que la vegetación principal del bosque y las precipitaciones se han mantenido bastante sin cambios durante los últimos diez mil años hasta el siglo XX.



No se observaron evidencias de períodos más secos o formaciones de sabanas naturales / artificiales antes de que la colonización actual comenzara a penetrar en el suroeste de la Amazonia desde finales del siglo XIX y XX en adelante.



Por lo tanto, los autores argumentan que las teorías de las formaciones de sabanas extensas en el suroeste de la Amazonia durante el período actual del Holoceno se basan en una interpretación falsa de la conexión entre la acumulación de carbón vegetal y los incendios naturales debido a períodos climáticos más secos.



Estas interpretaciones no han tenido en cuenta la presencia humana milenaria en la Amazonía.



El profesor de la Universidad Federal de Acre Alceu Ranzi dice que "es posible que los parches de apertura tuvieran como objetivo atraer a grandes mamíferos como perezosos gigantes y mastodontes hasta que la megafauna desapareciera para siempre. Además, cenizas y carbón fertilizaron el suelo y se prepararon áreas abiertas para el cultivo de frutos de palmeram, hortalizas y raíces útiles para la subsistencia humana".



El coautor de la Universidad de Helsinki Martti Parssinen agrega que "probablemente no sea una coincidencia que hoy el suroeste de la Amazonia sea considerado uno de los centros más importantes de domesticación de plantas: la yuca / mandioca, la calabaza, el ají y el melocotonero parecen haber sido domesticados allí hace casi 10,000 años; en todos los casos, los procesos de domesticación dejaron huellas importantes en la composición de la selva amazónica. Por lo tanto, no existe la selva virgen ".



En general, el estudio muestra que los pueblos indígenas de la Amazonía han podido utilizar su medio ambiente de manera sostenible. Parssinen dice que "no hay indicios de que grandes áreas de bosque del Holoceno hayan sido deforestadas antes de la segunda mitad del siglo XX. La deforestación es un fenómeno actual".



Europa Press