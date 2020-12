Lo que debe saber para observar la conjunción de Júpiter y Saturno

Este mes de diciembre se caracteriza por las buenas oportunidades para aventurarse a la observación del cielo:



Le puede interesar: Pilar Archila, la colombiana haciendo bibliometría para el espacio



La lluvia de meteoros de las Gemínidas, que por estos días adorna las noches en muchos lugares del planeta; el eclipse total de este lunes, que tuvo la franja de totalidad en Chile y Argentina y, este lunes 21, la conjunción de Júpiter y Saturno –que sí podremos disfrutar desde Colombia, son algunos de los fenómenos astronómicos que atraen a millones de apasionados por la astronomía y a otros que a partir de este mes lo serán.

Los fenómenos que ocurren en el firmamento son probablemente los que más han llamado la atención de los seres humanos durante miles de años. El alcance de la astronomía va más allá de la simple contemplación de estrellas, constelaciones, lluvias de meteoros o eclipses.



Grandes revoluciones en el pensamiento y desarrollos que han transformado a la sociedad han estado profundamente ligados a los cielos. La astronomía y las ciencias del espacio son en la actualidad campos con conexiones tan diversas como cautivadoras, en donde el trabajo interdisciplinar es indispensable para seguir profundizando en el conocimiento del universo.



(Vea también: Noticias de 2020: EE. UU. volvió a enviar astronautas desde su suelo)



Así, en los últimos años se ha conseguido fotografiar agujeros negros, descubrir ondas gravitacionales, y enviar misiones robóticas a desafiantes viajes al Sol, entre algunos de los recientes hitos que no dejan de sorprendernos.



Todos estos aspectos hacen de la astronomía una herramienta fundamental con implicaciones en investigación y divulgación en ciencias, pero también en la formación de niños y niñas en tareas tan variadas como la biología, las matemáticas, la geología, la historia o la arqueología.



Consciente de ello, la Unión Astronómica Internacional (UAI), la principal agrupación de sociedades astronómicas de diversos países y el órgano de decisión internacional en estos temas, ha creado la Oficina de Astronomía para la Educación (OAE), con el ánimo de conectar estrategias de educación en astronomía, en una red a la cual ahora pertenece Colombia (país miembro de la UAI desde 2015 ) con un equipo de coordinación que lidera esta tarea.



Además: ¿Y si la estrella de Belén no fue la conjunción de Júpiter y Saturno?



Uno de los objetivos principales de este esfuerzo es hacer un diagnóstico para identificar acciones, docentes y grupos a nivel de educación primaria y secundaria, en donde la astronomía se use como una herramienta de aprendizaje.



Para el próximo lunes 21 de diciembre, el equipo de coordinación de la OAE en Colombia está organizando una observación simultánea de la conjunción de Júpiter y Saturno, un acercamiento que no volverá a suceder hasta el año 2080.



El evento ‘Juntos en la conjunción’, que será transmitido vía streaming, será la mejor excusa para dar a conocer la iniciativa y poder reunir a docentes, grupos e instituciones en donde nuestros jóvenes han tenido la oportunidad de maravillarse con la astronomía y, al mismo tiempo complementar su formación en ciencias.



Los docentes interesados en la astronomía y en usarla para desarrollar diversas actividades en sus clases, tendrán ahora un importante apoyo y un espacio para encontrar materiales e ideas para compartir con sus alumnos.



SANTIAGO VARGAS

Ph.D. en Astrofísica Observatorio

Astronómico de La Universidad Nacional