‘La ciencia, si no se comunica, carece de sentido’

‘La música de las esferas celestes’, ‘La historia de nuestro universo’, ‘La estructura del espacio-tiempo’, ‘La física microscópica y el cosmos’ y ‘La naturaleza de la materia oscura’ son los nombres de algunos de los capítulos de 'El enigma de los cielos: una breve historia de la cosmología', el primer libro de Juan Carlos Sanabria, publicado recientemente por Editorial Debate.

Sanabria, oriundo de Chiquinquirá, Boyacá, es físico e ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, en cuya experiencia cuenta con trabajos en el laboratorio de física de partículas Fermilab, en Chicago (Estados Unidos), en el Cern y con un doctorado en física nuclear de la Universidad George Washington. Desde hace 21 años es profesor de la Universidad de los Andes.



“Este es un libro escrito por un profesor, cuyo objetivo es explicar claramente la cosmología, una disciplina que se encarga de estudiar el origen y la evolución del universo como un todo, procurando no entrar en grandes detalles en los que el lector puede no estar interesado. Ya si el lector quiere profundizar en ellos puede ampliar su búsqueda en libros más avanzados”, asegura Sanabria sobre su obra, y agrega que un error que se puede cometer al escribir un libro de estos es llenarlo de excesivos detalles, porque se torna imposible de leer.

“Es la experiencia en los salones de clase la que lo lleva a uno a decir hasta aquí. Un buen profesor es como un buen jardinero, que conoce dónde podar. A lo largo de la historia de la ciencia han ocurrido eventos y hallazgos que deben ser conocidos por todo el mundo y dejar de ser exclusivos de los científicos. De hecho, si es así, de cierta manera la ciencia carecería de valor.



¿Usted considera que los hallazgos científicos, si no los conoce el público, carecen de valor?



Sí, porque el objetivo final de la ciencia es el conocimiento, el cual suele tener aplicaciones o implicaciones en la sociedad. En la medida en que los ciudadanos carezcan de ese conocimiento, no tendrán un juicio claro de los hechos y tomarán malas decisiones en todos los ámbitos de su vida. El ciudadano de a pie no debería esconderse del conocimiento diciendo que la ciencia es exclusiva de los científicos. Es ahí donde la divulgación científica es importante.



¿Por qué hablar de cosmología?



Yo había escrito algunos capítulos iniciales sobre gravitación y sobre Galileo, Newton y Einstein, y después de dictar varios cursos me di cuenta de que es un tema fascinante para el ser humano: saber en dónde estamos, qué es el universo. El último libro con corte similar a estos que se han escrito es de hace ya unos cuantos años, que es 'Los tres primeros minutos del universo', de Steven Weinberg, que es de los 70, y desde esa época hasta hoy han sucedido muchísimas cosas.



¿Qué ha cambiado desde la época de Weinberg hasta ahora?



Se ha adquirido un mayor entendimiento de la radiación cósmica de fondo –conocida como la luz remanente del 'big bang'– y tenemos evidencia de que el universo se está expandiendo de forma cada vez más acelerada, lo cual nos diría, dentro de nuestro limitado entendimiento, que el vacío ejerce una fuerza repulsiva extraña que aún no entendemos y llamamos energía oscura. La consolidación de la evidencia sobre la materia oscura, que domina gravitacionalmente al universo, es otro punto importante. Muchos de los parámetros que describen el universo, como la constante cosmológica y la edad del universo, eran conocidos de forma muy inexacta y hasta cuestionados, y ahora los conocemos con gran detalle, con varias cifras decimales de precisión.



¿Cree que alguna vez descifraremos la energía y la materia oscura?



La materia oscura la hemos buscado durante los últimos 30 años y no hemos observado nada concreto. Es una situación preocupante porque ha sido un esfuerzo enorme. Muchos dicen saber lo que es, pero cuando van a buscarla no la encuentran. Y la energía oscura, esa sí peor. Porque aún a nivel teórico no es muy bien entendido qué vendría siendo eso de que el vacío sea repulsivo. Enigmas como esos han existido en el pasado, y cuando los entendimos hubo revoluciones.



Pero algunos científicos se han mostrado optimistas de encontrar evidencia de la materia oscura muy pronto...



Hay un problema y es que a medida que pasa el tiempo y se acumula la estadística, se ven tendencias, y, en este caso, la tendencia nos dice que no hay nada nuevo. Se habría esperado que emergiera un descubrimiento contundente con experimentos como los del Cern, pero no ha ocurrido.

¿Cuál cree que será la siguiente gran revolución?



Lo que sucede con las ciencias que alcanzan gran precisión es que se atascan. Esto quiere decir que las cosas que ignoramos tendremos que buscarlas en los lugares más recónditos. Con todos los esfuerzos que se están haciendo, no me sorprendería que en unos años haya un veredicto final, positivo o negativo, sobre la materia oscura. Eso nos mostrará el camino hacia lo demás.



En el libro reitera la importancia de Einstein. ¿Cree que alguna vez conoceremos a otro científico como él?



Deberíamos. Hay problemas complejos en creación con la mecánica cuántica y la relatividad general, es decir cómo es el espacio-tiempo a nivel microscópico, más allá del átomo, donde todo evoluciona, que no se va a resolver a punta de experimentos mañana, sino que requieren que alguien venga con una forma diferente de ver las cosas. Esto es lo que ha pasado con personajes como Galileo, Newton y el mismo Einstein.



¿Cuál es el enigma de los cielos que más lo trasnocha?



En lo que está más perdido todo el mundo es en la energía oscura, responsable de la inflación del universo.



