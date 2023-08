Un reciente estudio realizado por la Universidad Atlántica de Florida (EE. UU.) ha arrojado luz sobre el persistente desafío que enfrentan los jóvenes que no poseen atributos físicos altamente valorados en la escuela.



El análisis, publicado en el Journal of Youth and Adolescence, demuestra que los estudiantes de secundaria que no son considerados atractivos ni atléticos tienden a experimentar impopularidad. Este aumento en la marginación social fue asociado con mayores niveles de soledad y un incremento en los casos de abuso de alcohol.



Los resultados del estudio han puesto de manifiesto que esta realidad no ha cambiado a pesar de la evolución de la educación y los cambios culturales. Los jóvenes que carecen de atributos como el atractivo físico o habilidades atléticas son más propensos a enfrentar dificultades de adaptación en el entorno escolar.



La investigación se llevó a cabo con la participación de 580 estudiantes de secundaria, con edades comprendidas entre los 10 y los 13 años. Los participantes fueron invitados a identificar a sus compañeros de clase que se ajustaban a las descripciones de ser atléticos, atractivos e impopulares.

Estudio en Estados Unidos Foto: iStock

Además, se evaluó con qué frecuencia experimentaban sentimientos de soledad y cuántas veces habían consumido alcohol hasta la intoxicación en el último mes.

Es decir, la falta de atractivo físico o habilidades deportivas valoradas por sus pares resulta en una penalización por parte del grupo de compañeros, generando un ciclo de desafíos emocionales y conductuales.



En un giro revelador, el estudio desafía los estereotipos de género que históricamente atribuían estas dificultades a niñas poco atractivas y niños poco atléticos. El análisis concluyó que la impopularidad y los problemas de adaptación ya no están ligados al género, y tanto niños como niñas enfrentan desafíos similares en este aspecto.

Los más atractivos suelen ser los más populares, según el estudio. Foto: iStock

Brett Laursen, profesor de psicología en Charles E. Schmidt College of Science y autor principal del estudio, destacó: "Los niños que no poseen rasgos socialmente valorados enfrentan dificultades significativas de adaptación, que se derivan en gran medida de su falta de estatus dentro del grupo".



Asimismo, subrayó que la creciente impopularidad es un factor clave en el desarrollo de problemas de comportamiento, incluido el abuso de alcohol.



Este estudio resalta la importancia de promover un entorno escolar inclusivo y fomentar la autoestima y las habilidades sociales de todos los estudiantes, independientemente de su apariencia física o habilidades atléticas.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la agencia Europa Press, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

