El científico colombiano que estudia el origen de las galaxias enanas

Hace unas semanas, José Benavides vivió el que espera sea el primero de muchos grandes logros en su carrera científica: ver publicado un artículo de su autoría en una revista como Nature Astronomy.



Múltiples publicaciones alrededor del mundo reseñaron cómo este físico nacido en Chía, Cundinamarca, y sus colegas consiguieron explicar el origen de las galaxias enanas ultradifusas en el campo, sistemas que hacen parte del universo, pero de los que poco se conoce debido a que son opacos y difíciles de observar con telescopios.



(Le puede interesar: Astrónomo captó el momento en el que una roca impacta en Júpiter)

Facebook Twitter Linkedin

Izquierda, una de las UDG analizadas en la simulación. A la derecha, la imagen de la galaxia DF2. Foto: ESA / HUBBLE

Egresado de la Universidad Pedagógica y con una maestría de la Universidad Nacional, Benavides cursa estudios de doctorado en la Universidad de Córdoba, en Argentina, donde, junto al profesor Mario Abadi, lideró este estudio internacional en el que participaron instituciones como la Universidad de California y el MIT.



El físico y astrónomo colombiano le contó a EL TIEMPO sobre su experiencia y la importancia de sus hallazgos para la comunidad científica.



(Además: Le contamos qué hacer si se encuentra una pieza arqueológica)



-¿En qué consiste el hallazgo?

​

Las galaxias se forman por estrellas, gas, polvo y, entre otras cosas, algo que llamamos materia oscura, que nadie sabe qué es pero asumimos que está ahí e incluso en las simulaciones la ponemos. Esa materia actúa como una envoltura dentro de la cual el gas cae y poco a poco va formando las estrellas y las galaxias en sí. Si a una galaxia le quito el gas, deja de formar estrellas y se apaga.



Las galaxias que viven en el campo, cuando nadie las molesta, forman estrellas todo el tiempo y se ven azules, mientras que las galaxias que viven en agrupaciones, como están perturbadas por la gravedad, pierden su gas, por lo que en su mayoría son rojas y forman pocas estrellas.



Lo extraño es cuando aparecen galaxias difusas y apagadas en el campo, eso es muy raro porque tienen características similares a las que están en una agrupación, y la pregunta natural es qué hacen ahí. Ese es el hallazgo que hace nuestro trabajo, teníamos simulaciones que son como una máquina del tiempo y permiten rebobinar la película para ver de dónde venía una galaxia o cómo se formó.



(Le puede interesar: 4 hábitos que te envejecen sin darte cuenta)



Nos dimos cuenta de que habían hecho parte de una agrupación, pero fueron expulsadas de sus grupos, lo cual tampoco es tan habitual porque una galaxia, una vez que cae a un grupo, permanece adentro, pero hay todo un modelo que soporta que algún tipo de interacción entre galaxias puede permitir que ocurra.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen facilitada por la NASA/EDA, tomada por el telescopio Hubble. Foto: EFE

-¿Cómo saber que las simulaciones se corresponden con la realidad?

​

Hay cierta rivalidad, en el buen sentido, entre quienes trabajan con simulaciones y quienes lo hacen con observaciones, porque consideran a estas últimas como la realidad, mientras que las simulaciones no dejan de ser un modelo que hemos construido a partir de teorías en física, computación y matemáticas para reproducir la realidad.



Hay formas de probar esto; por ejemplo, una vez que hago la simulación observamos la forma de las galaxias, cómo se mueven, cómo interactúan, qué tipo de eventos físicos forman y se compara qué tan fidedigna es la simulación.



(Vea: Egipto restaura y abre al público la 'tumba sureña' del faraón Zoser)





-¿Cómo lograron unir a las instituciones que participaron en el estudio?



Debo darle especial agradecimiento a Laura Sales, una científica argentina que nació y se formó en Córdoba y se fue a hacer su carrera de investigación en California, en Riverside. Ella fue nuestro contacto directo con la colaboración TNG, que eran los dueños y quienes desarrollaban estas increíbles simulaciones con las que se pueden estudiar estas galaxias enanas con gran detalle, algo que hasta el ahora no se había podido hacer.



Estas simulaciones no eran públicas en ese momento, tuvimos cerca de un año de uso privado, lo que nos permitió llevar a cabo el proyecto y enviar el manuscrito a la revista en marzo, cuando apenas empezaron a liberarse los datos al público. La idea surge acá en nuestro grupo y tuvimos la fortuna de contar con la colaboración de tantas instituciones de peso.



-Son varios los proyectos nuevos de observación del espacio que se espera empiecen a funcionar en los próximos años, ¿de cuál le gustaría hacer parte?



Uno muy importante es el Vera Rubin, que hace honor a esta astrónoma que dio un gran salto al hablar de la existencia de la materia oscura en las galaxias. Para acceder a estos equipos que van a ser de uso de la comunidad científica del mundo hay que generar proyectos.



Con el Observatorio Astronómico Nacional y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina presentamos uno para estudiar justamente la población de galaxias enanas y esperamos que sea aprobado.



ALEJANDRA LÓPEZ- REDACTORA DE CIENCIA

@TIEMPODECIENCIA

Más noticias de ciencia

- Desarrollan superalimento para proteger a las abejas de los pesticidas



- China lanza con éxito nave con materiales para su estación espacial