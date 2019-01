'No solo celebramos un siglo, sino la importancia de la astronomía'

En 2019, la Unión Astronómica Internacional (UAI), organismo que reúne a astrónomos profesionales de todo el mundo, quienes se encargan de establecer estándares internacionales en las mediciones, de tomar decisiones y de impulsar esta ciencia a nivel global, cumple 100 años desde su fundación, en 1919, y las celebraciones buscarán involucrar a los entusiastas de la que es considerada la madre de todas las ciencias.

La primera de estas actividades tuvo lugar la semana pasada, con el evento ‘100 horas de astronomía’, que se desarrolló en varios países entre el 10 y el 13 de enero. En Colombia, ciudades como Medellín, Ibagué y Bogotá se unieron a la iniciativa con reuniones cuyo principal fin era la enseñanza de la astronomía a través de talleres dictados por astrónomos profesionales y aficionados.



En la capital, el Jardín Botánico fue el punto de encuentro. Allí, universidades como la Nacional, los Andes, El Bosque, la Sergio Arboleda y la Distrital, entre otras organizaciones, presentaron ‘Bajo un mismo cielo’, iniciativa que ofreció observaciones astronómicas, exhibiciones de astrofotografía y conversatorios.



Y para el resto del año, la Unión Astronómica ha dispuesto de un cronograma con nueve proyectos centrales que, esperan, sean acogidos por sus distintos nodos regionales y que agrupan a más de cien países. Sumado a esto, e incluyendo los planes de diferentes organizaciones de astrónomos profesionales y aficionados de espacios como colegios, al final del año esperan haber participado en unos 1.200 eventos.



Así lo explica Jorge Rivero, coordinador de la celebración de los 100 años de la UAI, quien habló con EL TIEMPO acerca de lo que significa esta celebración para la organización.

¿Por qué es tan importante cumplir cien años?



La idea no es solo celebrar los cien años, sino toda la importancia de la astronomía para el desarrollo, la educación y la diplomacia. Más que la organización por sí sola, porque puede que a los aficionados no les importe tanto, la idea es celebrar a la astronomía, involucrar a la gente, a los astrónomos amateurs.



¿Qué expectativas tienen?



Inspirar a personas. Esperamos que los eventos no se queden solo en eso, sino que podamos encender una chispa que perdure. Debemos inspirar a las personas y a los países donde no hay mucha divulgación para que se involucren activamente con el potencial de la astronomía; que mucha gente mire por un telescopio, que conozca las estrellas y reflexione sobre su lugar en el Universo. Además, debemos promover el respeto por los cielos oscuros, con acciones de cara a los políticos. Otro punto importante es buscar que la astronomía llegue a todo el mundo, que sea inclusiva con las personas con discapacidades visuales, por ejemplo. Uno de nuestros objetivos es tener, al final del año, una guía para personas ciegas.



¿Qué planes tiene la UAI para el futuro?



En los últimos 10 o 15 hemos intentado tener cada vez más miembros. La astronomía ha sido recientemente empleada como una herramienta para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para los próximos años tendremos la educación de la astronomía muy presente. Estamos buscando la sede de la que será nuestra futura oficina de astronomía para la educación. Entre el 11 y el 12 de abril nos reuniremos en el Palacio de las Academias de Bruselas (Bélgica), donde fue fundada la UAI, para discutir temas relacionados con la diplomacia, el de desarrollo y la inclusión.



¿Cuáles serán algunos de los eventos más importantes este año?



Estaremos haciendo una exposición de imágenes sobre los descubrimientos astronómicos del siglo. En febrero tendremos varias actividades en torno al día de la mujer y la niña en la ciencia, que es el 11 del mes. Durante todo el primer semestre tendremos nuestras Escuelas Abiertas de Astronomía, con las que apoyamos económicamente a los profesores y trabajaremos en temas como la conservación de los cielos oscuros, a partir de unas redes de embajadores para luchar contra la contaminación lumínica. Este año también conmemoraremos el siglo de la comprobación de la teoría de la relatividad, de Einstein, y los 50 años de la llegada del hombre a la Luna.



NICOLÁS BUSTAMANTE HERNÁNDEZ

EL TIEMPO

En Twitter: @NicolásB23