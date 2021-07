Jeff Bezos recibe autorización para su viaje espacial

La nueva carrera espacial continúa. Esta semana vimos cómo el multimillonario Richard Branson aterrizó en Nuevo México, Estados Unidos, luego de haber salido de la atmósfera del planeta en una de las naves fabricadas por su compañía, Virgin Galactic.



Y ahora quien tiene todo listo para realizar una nueva hazaña es Jeff Bezos, quien obtuvo autorización realizar una misión tripulada a bordo de una de las naves de su compañía, Blue Origin, el 19 de julio.



(Además: Una mujer de 82 años viajará con Jeff Bezos al espacio en julio)

Él, además, irá como pasajero en un cohete New Shepard desde el oeste de junio, acompañado de su hermano, Wally Funk, una pionera de la aviación de 82 años y el ganador de una subasta de 28 millones de dólares, según informó la DW.



El cohete New Shepard de Blue Origin está programado para despegar en un desierto en el oeste de Texas para un viaje de 10 minutos, cuatro de los cuales los pasajeros pasarán sobre la línea Karman, que internacionalmente marca el inicio del espacio, a 100 km sobre la Tierra.



(Lea también: ¿Carrera espacial? Richard Branson irá al espacio antes que Jeff Bezos)



Los pasajeros podrán entonces flotar en ingravidez durante unos minutos y observar la curvatura de la Tierra. El primer vuelo tripulado de Blue Origin se produce en un contexto de feroz competencia en el campo de la exploración espacial privada, en la que también están SpaceX, de Elon Musk, y Virgin Galactic, fundada por el multimillonario británico Richard Branson.



Este anuncio se da unos días después de conocer que Bezos cada vez acumula más riqueza.



Según Bloomber, el fundador de Amazon alcanzó la semana pasada un patrimonio neto récord de 211.000 millones millones de dólares después de que las acciones de Amazon.com Inc. subieran 4,7 por ciento.



(En otras noticias: David Mendal, el primer colombiano en un vuelo comercial al espacio)



Esto se dio luego de que el Pentágono canceló un contrato de computación Microsoft Corp.



Con información de AFP