Bezos ofrece incentivos a la Nasa  por un contrato para ir a la Luna

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ofreció este lunes a la Nasa hacerse cargo del pago de 2.000 millones de dólares a cambio de un contrato para que su empresa Blue Origin construya un módulo de aterrizaje con el cual volver a la Luna, como el que la agencia espacial estadounidense concedió este año a su rival SpaceX.



Bezos, en una carta abierta al administrador de la Nasa, Bill Nelson, criticó con dureza esa decisión, al considerar que poner todo el proyecto en manos de una compañía y no dos como era la intención original de la agencia será problemático.



“La Nasa debería apostar por su estrategia original de competición”, defendió el empresario, que aseguró que sin esa competencia la agencia se encontrará pronto con “opciones limitadas cuando trate de negociar sobre plazos vencidos, cambios de diseño y sobrecostes”.



La Nasa anunció el pasado abril la adjudicación de un contrato de 2.890 millones a SpaceX con el objetivo de llevar de nuevo astronautas a la Luna en 2024 en el marco del Programa Artemis.



La compañía espacial del fundador de Tesla, Elon Musk, se impuso a Blue Origin y otras empresas que aspiraban a hacerse con la licitación para el llamado Sistema de Aterrizaje Humano (HLS en inglés) de Artemis.



Según medios especializados, la decisión de la Nasa de apostar por una sola empresa se debió principalmente a problemas presupuestarios y Bezos se ofrece ahora a cubrir parte de los gastos del proyecto de Blue Origin, que era más caro que el de SpaceX, si también se le permite participar.



Bezos dijo que su compañía cubriría hasta 2.000 millones de dólares durante este y los próximos dos años fiscales, que financiaría por su cuenta el desarrollo de otras partes necesarias para la misión lunar y que aceptaría un contrato con un precio fijado de antemano, que evitaría cualquier tipo de sobrecoste para la Nasa.



“Creo que esta misión es importante. Es un honor para mí ofrecer estas contribuciones y estoy agradecido por estar en una situación financiera que me lo permite”, señaló el multimillonario, que insistió en que la Nasa se desvió de su plan inicial de contar con dos empresas competidoras para el proyecto por motivos presupuestarios y que esta oferta resuelve ese problema.



Bezos, el hombre más rico del planeta, cumplió la semana pasada su sueño de alcanzar el espacio tras despegar desde una base en el oeste de Texas (EE.UU.) a bordo del cohete New Shepard, con el que superó los 106 kilómetros (65 millas) de altura para luego emprender el regreso a la Tierra, en un viaje de unos once minutos de duración.



