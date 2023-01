Los investigadores han confirmado por primera vez la existencia de un exoplaneta, un planeta que orbita alrededor de otra estrella, utilizando el telescopio espacial James Webb de la Nasa.



Clasificado formalmente como LHS 475 b, el planeta tiene casi exactamente el mismo tamaño que el nuestro, con un 99 por ciento del diámetro de la Tierra.



El equipo encargado del hallazgo, dirigido por Kevin Stevenson y Jacob Lustig-Yaeger, ambos del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, eligió observar este objetivo con el James Webb tras revisar cuidadosamente los objetivos de interés del satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la Nasa, que insinuaba la existencia del planeta.

El espectrógrafo de infrarrojo cercano (NIRSpec) del Webb captó el planeta con claridad en sólo dos observaciones de tránsito. "No hay duda de que el planeta está ahí. Los datos prístinos de Webb lo validan", afirmó Lustig-Yaeger. "El hecho de que además sea un planeta pequeño y rocoso es impresionante para el observatorio", añadió Stevenson.

"Estos primeros resultados observacionales de un planeta rocoso del tamaño de la Tierra abren la puerta a muchas posibilidades futuras para estudiar las atmósferas de los planetas rocosos con Webb", coincidió Mark Clampin, director de la División de Astrofísica de la sede central de la Nasa en Washington.

De acuerdo con la Nasa, de todos los telescopios en funcionamiento, sólo el Webb es capaz de caracterizar las atmósferas de exoplanetas del tamaño de la Tierra. El equipo intentó evaluar qué hay en la atmósfera del planeta analizando su espectro de transmisión.

Aunque aún no pueden concluir qué está presente, sí pueden afirmar con seguridad qué no lo está. "Hay algunas atmósferas de tipo terrestre que podemos descartar", explicó Lustig-Yaeger. "No puede tener una atmósfera gruesa dominada por el metano, similar a la de la luna Titán de Saturno".

Webb no observó ninguna cantidad detectable de ningún elemento o molécula. Los datos (puntos blancos) son consistentes con un espectro sin rasgos representativos de un planeta que no tiene atmósfera. Foto: NASA, ESA, CSA

El equipo también señala que, aunque es posible que el planeta no tenga atmósfera, hay algunas composiciones que no se han descartado, como una atmósfera de dióxido de carbono puro. "Contraintuitivamente, una atmósfera 100 por ciento de dióxido de carbono es mucho más compacta y resulta muy difícil de detectar", dijo Lustig-Yaeger. El equipo necesita mediciones aún más precisas para distinguir una atmósfera de dióxido de carbono puro de la ausencia total de atmósfera.

Webb también reveló que el planeta es unos cientos de grados más caliente que la Tierra, por lo que si se detectan nubes, podría llevar a los investigadores a concluir que el planeta es más parecido a Venus, que tiene una atmósfera de dióxido de carbono y está perpetuamente envuelto en espesas nubes.



Los investigadores también confirmaron que el planeta completa una órbita en sólo dos días, información que fue revelada casi instantáneamente por la precisa curva de luz de Webb.

Aunque LHS 475 b está más cerca de su estrella que cualquier planeta de nuestro sistema solar, su estrella enana roja tiene menos de la mitad de la temperatura del Sol, por lo que los investigadores proyectan que aún podría tener atmósfera.

Además, este nuevo planeta está relativamente cerca, a sólo 41 años-luz de distancia, en la constelación de Octans.



REDACCIÓN CIENCIA

*Con información de la Nasa