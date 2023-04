Un equipo científico ha identificado un posible planeta del tamaño de la Tierra en otro sistema solar como principal candidato a tener también un campo magnético: YZ Ceti b, un planeta rocoso que orbita alrededor de una estrella situada a unos 12 años luz de la Tierra.



Los investigadores Sebastián Pineda y Jackie Villadsen observaron una señal de radio repetida procedente de la estrella YZ Ceti utilizando el Karl G. Jansky Very Large Array, un radiotelescopio operado por el Observatorio Radioastronómico Nacional de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF).



Los detalles se publican en la revista Nature Astronomy.

"La búsqueda de mundos potencialmente habitables o portadores de vida en otros sistemas solares depende en parte de poder determinar si los exoplanetas rocosos similares a la Tierra tienen realmente campos magnéticos", afirma Joe Pesce de la NSF.



Esta investigación muestra no solo que este exoplaneta rocoso en particular tiene probablemente un campo magnético, sino que proporciona un método prometedor para encontrar más.



El campo magnético de un planeta puede evitar que su atmósfera se desgaste con el paso del tiempo por las partículas arrojadas por su estrella, detalla Pineda, astrofísico de la Universidad de Colorado, quien añade: "que un planeta sobreviva con atmósfera o no puede depender de si el planeta tiene un campo magnético fuerte o no".



Los investigadores teorizan sobre que las ondas de radio estelares que detectaron son generadas por las interacciones entre el campo magnético del exoplaneta y la estrella que orbita.

Sin embargo, para que estas ondas de radio sean detectables a larga distancia, deben ser muy intensas.



Aunque ya se han detectado campos magnéticos en exoplanetas masivos del tamaño de Júpiter, hacerlo en un exoplaneta comparativamente diminuto del tamaño de la Tierra requiere una técnica diferente.



Como los campos magnéticos son invisibles, es difícil determinar si un planeta lejano tiene uno, explica Villadsen, así que "lo que estamos haciendo es encontrar una forma de verlos", comenta.



Para ello, el equipo buscó planetas con un tamaño similar al de la Tierra, muy cercanos a su estrella, lo que provoca que atraviesen el material expulsado por esta.



"Si el planeta tiene un campo magnético y atraviesa suficiente material estelar, hará que la estrella emita ondas de radio brillantes", dice.



La pequeña estrella enana roja YZ Ceti y su exoplaneta conocido, YZ Ceti b, proporcionaron "una pareja ideal" para este estudio porque el exoplaneta está tan cerca de la estrella que completa una órbita en solo dos días (en comparación, la órbita planetaria más corta de nuestro sistema solar es la de Mercurio, con 88 días).



Cuando el plasma de YZ Ceti se desprende interactúa con el campo magnético de la propia estrella, lo que genera ondas de radio lo suficientemente intensas como para ser observadas en la Tierra.



La intensidad de estas ondas de radio puede medirse, lo que permite a los investigadores determinar la intensidad del campo magnético del planeta.



Ambos investigadores coinciden en que, aunque YZ Ceti b es el mejor candidato hasta ahora para un exoplaneta rocoso con campo magnético, no es un caso cerrado.

