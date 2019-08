¿Y si antes del big bang ya existía algo?

La materia oscura, que según los investigadores representa aproximadamente el 80% de la masa del universo, es uno de los misterios más difíciles de descifrar de la física moderna. Qué es exactamente y cómo surgió es un misterio, pero un nuevo estudio de la Universidad Johns Hopkins ahora sugiere que la materia oscura pudo haber existido antes del Big Bang.

El estudio, publicado en Physical Review Letters, presenta una nueva idea de cómo nació la materia oscura y cómo identificarla con observaciones astronómicas y que es reseñado en un comunicado de la universidad Johns Hopkins.



“El estudio reveló una nueva conexión entre la física de partículas y la astronomía. Si la materia oscura consiste en nuevas partículas que nacieron antes del Big Bang, afectan la forma en que las galaxias se distribuyen en el cielo de una manera única. Esta conexión se puede usar para revelar su identidad y sacar conclusiones sobre los tiempos anteriores al Big Bang también ", dice Tommi Tenkanen, becario postdoctoral en Física y Astronomía en la Universidad Johns Hopkins y autor del estudio.



Si bien no se sabe mucho sobre sus orígenes, los astrónomos han demostrado que la materia oscura desempeña un papel crucial en la formación de galaxias y cúmulos de galaxias. Aunque no es directamente observable, los científicos saben que la materia oscura existe por sus efectos gravitacionales sobre cómo la materia visible se mueve y se distribuye en el espacio.



Durante mucho tiempo, los investigadores creyeron que la materia oscura debe ser una sustancia sobrante del Big Bang. Los investigadores han buscado durante mucho tiempo este tipo de materia oscura, pero hasta ahora todas las búsquedas experimentales no han tenido éxito.



"Si la materia oscura fuera realmente un remanente del Big Bang, entonces, en muchos casos, los investigadores ya deberían haber visto una señal directa de materia oscura en diferentes experimentos de física de partículas", dice Tenkanen.



Usando un nuevo marco matemático simple, el estudio muestra que la materia oscura puede haber sido producida antes del Big Bang durante una era conocida como la inflación cósmica cuando el espacio se estaba expandiendo muy rápidamente. Se cree que la rápida expansión conduce a la producción copiosa de ciertos tipos de partículas llamadas escalares. Hasta ahora, solo se ha descubierto una partícula escalar, el famoso bosón de Higgs.



“No sabemos qué es la materia oscura, pero si tiene algo que ver con partículas escalares, puede ser más antigua que el Big Bang. Con el escenario matemático propuesto, no tenemos que asumir nuevos tipos de interacciones entre la materia visible y la materia oscura más allá de la gravedad, que ya sabemos que existe ", explica Tenkanen.



Si bien la idea de que la materia oscura existía antes del Big Bang no es nueva, otros teóricos no han podido hacer cálculos que respalden la idea. El nuevo estudio muestra que los investigadores siempre han pasado por alto el escenario matemático más simple posible para los orígenes de la materia oscura, dice.



El nuevo estudio también sugiere una forma de probar el origen de la materia oscura al observar las firmas que deja en la distribución de la materia en el universo.



“Si bien este tipo de materia oscura es demasiado difícil de encontrar en experimentos con partículas, puede revelar su presencia en observaciones astronómicas. Pronto aprenderemos más sobre el origen de la materia oscura cuando se lance el satélite Euclides en 2022. Será muy emocionante ver qué revelará sobre la materia oscura y si sus hallazgos se pueden utilizar para ver los tiempos anteriores al big bang."



REDACCIÓN CIENCIA