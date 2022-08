En los últimos seis años en Colombia se ha registrado un promedio de inversión del 0,3 por ciento del PIB en investigación y desarrollo, según datos del Banco Mundial. Este es uno de los hallazgos de un informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana que analizó información sobre I+D en Colombia.



En comparación, otros países de la región como Chile, Argentina, México y Brasil registran mayores niveles de inversión, siendo Brasil el que más invierte en I+D.

Patentes e innovación

Compañías como la china Huawei son de las que más registros de patente presentaron en el 2018. Foto: AFP

Adicionalmente, el LEE analizó el número de patentes que las organizaciones o entidades públicas o privadas colombianas -incluyendo empresas y universidades- han solicitado al año ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), dado que ésta es una de las formas para identificar qué tan innovador o qué tan inversor es un país en I+D.



Con base en los registros disponibles de la OMPI (“Top de principales solicitantes del Sistema PCT” o “Top PCT Applicants -applicants with more than 10 PCT applications”-), los investigadores del LEE encontraron que, en los últimos cuatro años, Colombia no aparece en el top de principales solicitantes, ya que sus diferentes organizaciones o entidades no lograron solicitar, cada una, más de 10 patentes en el año.



A nivel mundial, China ocupó el primer puesto en solicitudes de patentes, con un total de 44.156 (equivalente al 26,4 por ciento del total de patentes solicitadas de este ranking), seguido de Japón con 41.171 (correspondiente al 24,7 por ciento) y Estados Unidos con una participación del 20,1 por ciento. Para el caso de América Latina, el país que registró más patentes en el 2021 fue Brasil, con un total de 83 de las 167.015 solicitudes de patentes. Un puesto que esta nación ha ocupado desde 2018.

(Además: Patentes colombianas, una materia pendiente).

Por otro lado, el LEE analizó datos de las estadísticas de propiedad intelectual SIC para Colombia y observó que, en los últimos cuatro años, por parte de las Instituciones de Educación Superior (IES) se han presentado un total de 539 solicitudes de patentes, de las cuales, 484 fueron concedidas a 90 universidades del país (patentes de invención que incluyen, entre otros, los sectores relacionados con química, instrumentos, electricidad y electrónica e ingeniería mecánica).



En el informe se destaca que, en 2020, año en que inicia la pandemia por covid-19, la presentación de solicitudes de patentes fue la más baja de los cuatro años analizados (117). Sobre las que fueron concedidas, para el 2021, hubo 113 patentes concedidas para toda Colombia, producidas por 43 IES a nivel nacional.



Además, del total de solicitudes de patentes que se han hecho en los últimos cuatro años de parte de Colombia, no más del 20 por ciento han sido realizadas por residentes en el país.

Investigadores y doctores



Colombia tendría cerca de cinco mil doctores. Foto: iStock

El informe también indica que la generación de nuevo conocimiento y el fortalecimiento de I+D en un país requiere personas con formación de alto nivel, especialmente maestrías y doctorados.



Al respecto, según el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación, para el 2021 se graduaron de maestría a nivel nacional un total de 27.727 y de doctorado 936 personas.



Tomando el consolidado disponible, Colombia tendría cerca de cinco mil doctores, cifra que implica que Colombia cuente con alrededor de 16 doctores por cada millón de habitantes, “evidenciando que, en 28 años, si bien el país ha triplicado el número de personas con doctorado, todavía se encuentra rezagada frente a otros países del mundo”, se lee en el informe.

(También: Helena Groot: entrevista a la primera mujer a cargo de la Academia de Ciencias).

“Lo anterior evidencia la poca importancia que el país le destina a este motor de desarrollo económico, por ello es fundamental que desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se promueva mayor inversión y facilite escenarios e incentivos para que IES y empresas generen desarrollos, tecnologías e innovaciones. También, se forme en capital humano para la investigación y desarrollo”, afirman los investigadores del LEE.



A partir de estos datos, desde el laboratorio recomiendan reforzar la articulación entre las empresas y universidades para generar investigación y desarrollo, además de fortalecer la formación del capital humano para la investigación y desarrollo, en especial la de programas de maestrías y doctorados de calidad en las diferentes IES del país.



Adicionalmente, de acuerdo con los investigadores, se debe fomentar el amor por la ciencia desde los colegios y desde iniciativas como, por ejemplo, los clubes de ciencia, y con enfoque de género, ya que la evidencia ha mostrado que las niñas puntúan menos en las pruebas de ciencias y escogen en menor medida las carreras STEM (carreras de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas).

REDACCIÓN CIENCIA

*Con información de la Universidad Javeriana