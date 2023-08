En un agrietado edificio blanco construido en los años 70 con la intención de albergar solo un museo de historia natural en el campus de la Universidad Nacional de Colombia (Unal), hoy se encuentra bajo amenaza la colección científica más extensa de flora y fauna que tiene el país, y una de las más importantes de Latinoamérica.



Si usted ha escuchado alguna vez que Colombia es el tercer país con mayor biodiversidad en el mundo, el primero en diversidad de orquídeas, aves y mariposas y el segundo en plantas, anfibios, peces de agua dulce, reptiles, palmas y murciélagos, detrás de estos títulos y conteos hay múltiples estudios en campo y en laboratorio llevados a cabo por biólogos para identificar las especies de flora y fauna que habitan el país.

Gran parte de ellas se describieron a partir de algunos de los 3,5 millones de ejemplares que hoy reposan en las 13 colecciones del Instituto de Ciencias Naturales (ICN), en Bogotá. Sin embargo, no obstante su valor científico y patrimonial –algunas de las muestras corresponden incluso a las colectadas en el siglo XVII en la Expedición Botánica liderada por José Celestino Mutis–, en la última década los científicos encargados de custodiar estas muestras han tenido que valerse de la recursividad para hacerle frente al acentuando desgaste que sufre la infraestructura en la que trabajan todos los días.

Según explica el director del ICN, el profesor Gonzalo Andrade, esta institución, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Unal, cuenta con un edificio de 7.700 metros cuadrados, 5.000 de los cuales están destinados al almacenamiento de colecciones de herbario, arqueología, zoología y paleontología que custodian a nombre del Estado colombiano en una infraestructura que ya excedió su capacidad y se sigue resquebrajando.

El profesor Gonzalo Andrade frente a una de las grietas de la fachada del ICN. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

“Tenemos grietas por todas partes. Los temblores que vivimos recientemente en Bogotá ayudaron a que aparecieran más y a que las que ya teníamos se hicieran más profundas”, comenta el docente desde su oficina, evidentemente afectada por el debilitamiento estructural y un escenario donde nadie querría vivir un temblor como el de 6,1 grados que estremeció a la capital recientemente.

Pero la penosa situación en la que se encuentra este edificio cercano a la calle 53 no es nada nuevo. Desde el 2010 los biólogos de la Universidad Nacional comenzaron a llamar la atención sobre las falencias de la edificación. Por ejemplo, no cumple con la norma sismorresistente; presenta fallas y grietas visibles de riesgo, producto de deficiencias importantes en la cimentación y la estructura en general; ya no es posible recibir nuevas muestras porque el edificio está en el límite de resistencia ante carga y no cuenta con sistemas de detección y extinción de incendio no obstante contener muestras almacenadas en alcohol (altamente inflamable).

Grietas en la oficina del profesor Andrade. Foto: Alejandra López P.

Hace algunos años las afectaciones en el techo hacían que el agua fuera la principal amenaza de las colecciones científicas. Andrade recuerda que en los aguaceros “llovía más adentro que afuera”, y aunque esa situación particular ya se resolvió –la universidad tuvo que invertir un monto considerable en adecuaciones en un edificio que ya no cumple con las condiciones mínimas para ser la sede del ICN–, aún mantienen algunos armarios con muestras de plantas bajo plásticos como precaución y recuerdo para las autoridades que los visiten de que es necesario encontrar una solución urgente y definitiva.

Muestras de plantas bajo plásticos para protegerlas. Foto: Alejandra López P.

Hoy, el espacio para albergar las nuevas muestras que recogen en campo es limitado, aunque los antiguos muebles de madera han sido reemplazados por almacenadores compactos, mientras que las grietas en paredes y pisos se convirtieron en acompañantes silenciosos de las labores científicas de profesores, estudiantes y de los niños y las niñas que visitan diariamente el Museo de Historia Natural, en el primer piso.

De 890 especies de ranas descritas en Colombia, muestras de 650 reposan en el ICN. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

“Esperamos que no vaya a pasar nada, pero el peligro es inminente, tanto para los 3,5 millones de ejemplares en las colecciones, los 35 docentes que somos investigadores y profesores de planta, como para los 10 empleados administrativos, el personal de servicios generales y cerca de 100 estudiantes que permanecen haciendo sus trabajos de grado, tesis de maestría o de doctorado. Casi que a diario tenemos una masa de unas 160 personas en el edificio”, señala Andrade. Una cantidad a la que el docente también suma a los visitantes de distintos colegios de Bogotá que llegan al museo.

Presupuesto urgente

Desde que Andrade asumió la dirección del ICN en el 2018, por las instalaciones del instituto han pasado los dos ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible del expresidente Iván Duque –Ricardo Lozano y Carlos Correa– y el primer ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Gustavo Petro, Arturo Luna. Sin embargo, a nivel estatal no se ha presentado una solución para esta problemática que amenaza un patrimonio nacional, considerando que la normativa ambiental en el país designa a la flora y a la fauna bajo esta figura.

El Herbario Nacional Colombiano tiene cerca de 600.000 especímenes y algunas colecciones históricas como las de Mutis y las de la Comisión Corográfica de José Jerónimo Triana (1850). Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Actualmente, tampoco han obtenido una respuesta de la actual ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ni de su viceministra, Sandra Vilardy, con quienes Andrade ha intentado comunicarse, sin éxito. Ante la falta de respuesta de los gobiernos nacionales, los científicos del ICN optaron por avanzar en el desarrollo del proyecto de lo que deberían ser los nuevos edificios del Instituto con el apoyo de arquitectos de la Unal, y empezar a competir en convocatorias públicas para conseguir los recursos que necesitan.

Ya tenemos el proyecto arquitectónico para nuevo edificio del @ICNUNAL. En fase 3. La etapa 1 será de 4030 m2. Serán 12.000 m2 en total en 4 edificios en 2 etapas. Necesitamos $80.000 millones. Pedimos apoyo de @MincienciasCo. @SenadoGovCo https://t.co/oyM3wSu6B2 pic.twitter.com/NxP76Hwz6N — G. Andrade (@gonzaloandradec) August 20, 2023

“Son cuatro edificios por 12.000 metros cuadrados, cuyo proyecto vale 80.000 millones de pesos. Hemos presentado a dos convocatorias del Estado colombiano la propuesta para la construcción y dotación del primer edificio para el Herbario Nacional Colombiano, pero estamos concursando como cualquier proyecto de investigación ante más propuestas que se presentan”, comenta Andrade, pero agrega que por esta vía no han conseguido resultados.

Esta profunda grieta atraviesa el piso de una de las salas donde funciona el Museo de Historia Natural. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Por eso la petición que hacen al Gobierno y al Congreso es que consideren adjudicar este presupuesto como recursos para la Universidad Nacional. “La conservación de este material es importante tanto como patrimonio histórico de la nación como elementos fundamentales en el estudio de la biodiversidad actual del país. Sin embargo, las condiciones ambientales a las que están sometidos y el riesgo de colapso del edificio ponen en peligro su mantenimiento en el futuro, es prioritario darles un espacio que garantice su conservación”, explica Orlando Adolfo Jara Muñoz, profesor del ICN y curador de la colección de dicotiledóneas del Herbario Nacional Colombiano.

Orlando Adolfo Jara Muñoz, profesor del ICN y curador de la colección de dicotiledóneas del Herbario Nacional Colombiano. Al fondo se aprecia la humedad que ha afectado al edificio. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Jara resalta además que las colecciones de esta parte del instituto particularmente son las más extensas del país, incluyendo cerca de 600.000 especímenes y algunas colecciones históricas como las de Mutis y las de la Comisión Corográfica de José Jerónimo Triana (1850).

En riesgo también están especímenes que pueden ser evidencia de especies de plantas y animales amenazados o que ya nunca volveremos a ver, como explica el profesor Mauricio Rivera Correa, director del laboratorio de anfibios de la Unal.

“Aquí custodiamos la colección de holotipos y de paratipos de reptiles y anfibios más importantes del país. Es como hablar de unas láminas únicas del álbum de la biodiversidad. Cada holotipo es un santo grial, el individuo más importante de la especie que eligió un taxónomo para describirla. Este es un espacio único, de un valor incalculable”, afirma el docente sobre uno de los tesoros que hoy viven en vilo en múltiples frascos de vidrio.

ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACCIÓN CIENCIA

loppla@eltiempo.com

