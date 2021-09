¿La tripulación de Inspiration4 recibirá alas de astronauta?

Aunque se trata solo de un reconocimiento simbólico que otorga la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), las alas comerciales de astronauta se han convertido en un punto de discusión este año para las compañías privadas que esperan en algún punto vender viajes al espacio.



De hecho, los requisitos de elegibilidad fueron modificados por primera vez en 17 años el día en que Jeff Bezos se lanzó al espacio.

Desde ese momento se determinó solo los "miembros de la tripulación" que volaron al menos 80 km sobre la Tierra y "demostraron actividades durante el vuelo que fueron esenciales para la seguridad pública o contribuido a la seguridad de los vuelos espaciales tripulados" califican para las Alas de Astronauta Espacial Comercial de la FAA.



Para Inspiration4 el tema de la altura no es un problema, al haber alcanzado una órbita circular de 585 km, una distancia que no se alcanzaba desde 1997, con el transbordador STS-82, una misión de mantenimiento del telescopio espacial Hubble en la que el transbordador Discovery logró una distancia máxima de alejamiento de 620 kilómetros.



En cuanto a los aportes a la seguridad pública y de los vuelos espaciales tripulados, los cuatro miembros de Inspiration4 pasaron casi seis meses de entrenamiento y en los tres días que pasarán en el espacio a bordo de la cápsula Dragon -que se pilotea de forma autónoma- también adelantarán investigaciones relacionadas con la salud humana en Tierra y en futuros viajes espaciales.



Pero el problema para conseguir las alas de astronauta de la FAA podría deberse a una formalidad, según explica la cadena CNN. "Según dos funcionarios actuales de la Administración Federal de Aviación, SpaceX designó a las cuatro personas a bordo como "participantes del vuelo espacial" en lugar de "tripulación" en su solicitud de licencia de la FAA para la misión Inspiration4".



Sin embargo, no se trata de una decisión que ya esté tomada. SpaceX no puede nominar a la tripulación para alas comerciales de astronauta hasta después de su regreso a la Tierra. "Nadie tiene la garantía de tener alas", dijo un funcionario de la FAA a CNN sobre el vuelo de Inspiration4. "No hemos tomado una decisión de una forma u otra porque aún no hay nada que decidir".



Si bien los nuevos requisitos de elegibilidad de la FAA no permiten que los "participantes de vuelos espaciales" califiquen para alas regulares, los miembros de Inspiration4 podrían ser considerados para un premio honorífico como las alas honorarias, reservadas para individuos cuya contribución a los vuelos espaciales tripulados comerciales ameriten un reconocimiento especial. Un criterio que queda en manos del administrador de la FAA para el transporte espacial.



