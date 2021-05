Ingeniería moderna para entender la evolución de la vida

Utilizando métodos propios de la ingeniería moderna, científicos pertenecientes a una colaboración internacional desentrañaron uno de los mayores misterios de los trilobites, antepasados de los artrópodos de la actualidad que vivieron durante 270 millones de años, entre el Cámbrico –hace 520 millones de años– y el Pérmico –hace unos 251 millones de años–.



Los trilobites son considerados uno de los grupos de animales más exitosos que han habitado el planeta Tierra, llegando a sobrevivir varias extinciones masivas hasta compartir el hábitat con otros animales como anfibios o los primeros reptiles antepasados de los dinosaurios.



Los investigadores, liderados por el paleontólogo español Jorge Esteve, profesor de la Universidad de los Andes, hicieron un análisis de los denominados ‘elementos finitos’ en modelos 3D, un método procedente de la ingeniería mecánica que se usa para calcular cuánto peso pueden aguantar estructuras como los puentes o cómo deben ser los pilares de un gran rascacielos para subir hasta lo más alto, con el propósito de entender la forma como los trilobites utilizaban la cabeza para hacer orificios en el suelo y alimentarse de las pequeñas presas que caían en él.



“Toda estructura tridimensional está expuesta a esfuerzos externos, desde el propio peso de la estructura, en el caso de un edificio de 100 plantas, hasta el peso de una montaña, en el caso de un túnel. Saber cómo se distribuyen los esfuerzos a lo largo de dichas construcciones nos permite reconocer los posibles puntos de debilidad”, explica Esteve.



El paleontólogo ilustra el principio con otro ejemplo: “Si colocamos una prótesis para sustituir la cadera de una persona, hay que calcular cuánto esfuerzo va a aguantar dicha prótesis, pues no es lo mismo resistir el peso de una persona de 50 kilogramos que el de otra de 100”.



El análisis de elementos finitos funciona con un software que señala en colores que van desde el azul (mayor resistencia) hasta el rojo (menor resistencia) cómo va a comportarse mecánicamente una estructura.



“Si una prótesis tiene muchas zonas en rojo, cuando se hace la simulación de los elementos finitos, tendrás que cambiar los materiales o la geometría de la prótesis para obtener más zonas en azul y que, de esta manera, a la persona que se le va a poner no tenga problemas por posibles roturas”, explica el científico.



En lugar de estudiar los fósiles en el laboratorio, como comúnmente se hace en paleontología, los académicos aplicaron los modelos finitos en 27 especies de trilobites, todas ellas del período cámbrico (hace 500 millones de años).



Así demostraron que la forma de la cabeza no solo les ayudó a mejorar el proceso de muda de sus caparazones, que les permitía crecer a estos artrópodos, sino que también los hizo capaces de aguantar el enorme esfuerzo cuando hacían surcos en el suelo para alimentarse de pequeños gusanos y partículas que encontraban en el fondo marino, tal y como hacen actualmente los cangrejos herradura.



El análisis de elementos finitos mostró que una serie de ‘suturas’ en los lóbulos laterales de los trilobites (anatómicamente, los trilobites están segmentados en tres lóbulos longitudinales, de ahí su nombre) impide que estas zonas de debilidad se rompan cuando están excavando, lo que les facilita realizar la muda y hacer los surcos para alimentarse.



Esta adaptación de los trilobites también les permitió hacer excavaciones, como galerías y madrigueras, cada vez más complejas y profundas.

La evolución de una técnica

La técnica de los elementos finitos no es nueva en paleontología. Empezó a ser usada para saber, por ejemplo, qué tan fuerte era la mordida de los dinosaurios carnívoros como el famoso Tyrannosaurus rex o el Allosaurus.



Esos primeros trabajos fueron llevados a cabo por la profesora Emily Rayfield, de la Universidad de Bristol, quien ahora es coautora, junto con Esteve, del estudio sobre trilobites publicado en la prestigiosa revista Palaeontology.



“Los estudios de Rayfield le sirvieron para saber la fuerza de la mordida de los dinosaurios e inferir, por ejemplo, qué tipo de alimentación tenían: si eran carroñeros o depredadores activos”, dice Esteve.



Para Esteve, la importancia de su nuevo trabajo radica en que arroja luz sobre el mecanismo de alimentación de los trilobites, una potencial razón de su historia evolutiva, tan exitosa que los llevó a vivir a lo largo de más de 270 millones de años, muchos más millones de años más de lo que vivieron los dinosaurios o lo que ha vivido nuestra propia especie.



“Además, este comportamiento de los trilobites ‘aró’ los suelos de los mares durante el Cámbrico y el periodo posterior, el Ordovícico (hace 480 millones de años). Igual que un agricultor ara su tierra para airearla, los trilobites ‘araron’ los suelos de la Tierra primitiva, poniendo en marcha ciclos biogeoquímicos cruciales para la vida. Si no hubiesen existido estos artrópodos icónicos, no se habrían dado las condiciones para que la vida floreciera como lo hizo a partir de ese momento”, dice Esteve.

NICOLÁS BUSTAMANTE HERNÁNDEZ

Periodista de ciencia - Para EL TIEMPO

En Twitter: @ScienceNico

