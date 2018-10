‘Se necesita una inversión real para tener una sociedad educada’

Manuel Lucena Giraldo, historiador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, es un apasionado por Colombia. Dice que el país es un lugar en donde se someten a prueba las ideas y los conocimientos, y "donde se puede aprender mucho".

Lucena, quien está de visita en Colombia para la VI Cátedra de España, un encuentro organizado por la Universidad Javeriana de Bogotá y la Embajada de España, admira que los colombianos siempre tienen la necesidad de aprender y reinventarse. Reconoce, sin embargo, que Colombia debe "normalizarse" y contar su historia a partir de sucesos que generen valor.



Lucena ha sido profesor en las universidades de Harvard, Tufts y Stanford, en Estados Unidos. Actualmente trabaja en el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie).



¿Cómo percibe la educación actual, teniendo en cuenta los procesos digitales que se están generando?



El primer punto es que mientras la gente se quiera educar en una sociedad, el país tiene futuro. Eso yo lo admiro de los colombianos y las colombianas. La segunda cuestión es que el debate entre la educación presencial y virtual es falso, pues lo que en últimas necesitamos es calidad en los programas que se ofrecen. Las carreras deben estar actualizadas al mercado laboral actual. Ese es el debate que se debe generar.



¿Se debe llegar a los estudiantes de forma diferente?



En un momento de digitalización masiva, sí. Para captar la atención en un mundo inundando de pantallas, un profesor analógico tiene mayores dificultades. Pero nos estamos reinventando y estoy convencido de que será en un proceso en el medio plazo.



¿Hay una fórmula mágica que determina cómo debería ser la educación de un país?



Invertir. Se necesita una inversión real. Por ejemplo, Corea del Sur empezó a invertir en los años 70 el 10 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en educación. Hoy es un país con un desarrollo de capital humano importante. En España se invierte más del 5 por ciento del PIB.



¿Qué necesitan los jóvenes hoy día?



Necesitan esperanza, aunque todos la necesitamos. Requieren de nobleza de las generaciones posteriores. Que los regañen menos y que los mayores capten su humanidad de una mejor manera. También necesitan de cariño y empatía.



¿Qué es normalización y por qué es importante?



Normalización quiere decir que tenemos que contar nuestra historia como si fuéramos lo más importante del mundo; porque en realidad lo somos. No nos tenemos que vender a partir de clichés y de caricaturas que tienen los otros. La normalización es lo que nos permite decirnos: oye, la vida ya es muy complicada para que no la hagamos más difícil identificándonos con estereotipos.



¿Por ejemplo?



Las series de narcotráfico es un buen ejemplo. Hay una versión de unos acontecimientos que pasaron en Colombia en los años 80, pero eso no era Colombia. Eso sucedió y evidentemente dejó una experiencia histórica difícil. Lo que no contamos es como estamos hoy 30 o 40 años después. No mostramos las virtudes de los colombianos y cómo se superan día tras día. Debemos contar historias diferentes.



REDACCIÓN EDUCACIÓN