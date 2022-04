Fáber Burgos Sarmiento, el joven youtuber e influencer colombiano que se hizo famoso en octubre del 202 cuando envió una cámara (GoPro) a la estratósfera logrando captar imágenes espectaculares de la Tierra, repitió el experimento.



El miércoles 13 de abril publicó un nuevo video en su canal de YouTube con el título “Envié a mi perro cerca al espacio, y esto es lo que pasó”.

El “vehículo” utilizado está construido con materiales simples: una nevera de icopor, que es el soporte de todo; dos cámaras GoPro, baterías y sensores de temperatura aportados por una empresa que apoyó el proyecto. Todo esto, organizado y atado a un gran globo inflado con helio, iba rematado en un costado con la foto de un perro, Apolo, que Burgos eligió como “representante de los animales de nuestro planeta”, y una imagen de su familia, en el otro. En el interior también incluyó un pequeño avión de cartulina y una USB con los datos de sus 42.000 seguidores.



El “lanzamiento” se hizo desde un ecosistema de páramo que describe como “una maravilla de la naturaleza agonizante que me hablaba sin poder hablar.

Una de las imágenes captadas por la sonda, durante su descenso en una vereda cercana al municipio de Capitanejo, en Santander. Foto: Archivo particular

El video, que dura cerca de 22 minutos, registra las imágenes que captó la sonda improvisada durante su ascenso. “Una vez la sonda comenzó a grabar altura –dice Fáber en su video- grabó nevados como el Ritacuba, en el Cocuy, uno de los lugares más hermosos del planeta, que pide a gritos no desaparecer (…) probablemente lo que ustedes ven en estas imágenes, ya no esté en unos años”, lamenta el YouTuber.



Más adelante, Fáber registra el ingreso del vehículo en la tropósfera, “la capa atmosférica de todos los fenómenos climáticos”. En este punto se dio “nuestro mayor contratiempo: las precipitaciones” que junto con el viendo “eran el enemigo a vencer” durante este experimento.



Aun así, la sonda continuó su ascenso, y en las siguientes imágenes se la ve planeando sobre una uniforme capa nubosa: “Una vez la sonda pasó a la tropopausa, llegó a la estratósfera y observó a lo alto el oscuro espacio, el cual estaba a 65.000 km, más arriba que nosotros”. “Esta vez un avión de papel llegaba arriba, simbolizando el cambio que necesita este planeta, pues fue reciclado. Llevamos a un perrito latinoamericano representando a todos los animales que sin voz necesitan ser escuchados, y pudimos observar un nevado por primera vez en un globo”.



En este punto de la estratósfera reprodujo un audio en el que se oye: “Esto que ves es hermoso, ¿no lo crees? A esta altura no se oyen nuestras diferencias, no hay egos; no se oyen nuestros conflictos ni hay indiferencia, no se oyen balas y menos nuestros problemas. Solamente hay silencio”.



Durante el ascenso, que alcanzó los cerca de 35.000 metros de altura, se registraron temperaturas mínimas de hasta -53 grados centígrados.



Luego el vehículo inicia el descenso y aterrizó en una vereda cercana al municipio de Capitanejo (Santander), a unas 3,5 horas y media desde el sitio de lanzamiento. “Se trata, probablemente, del globo más grande que se haya lanzado en el país”, finaliza Fáber.

