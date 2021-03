Imágenes de satélite captan el nuevo iceberg gigante A-74

Imágenes de radar, capturadas por la misión Copernicus Sentinel-1, muestran cómo un iceberg de 1.270 km2, denominado A-74, se desprendió el 26 de febrero de la plataforma de hielo Brunt en la Antártida.



Los glaciólogos han estado monitoreando de cerca las muchas grietas y abismos que se han formado en la plataforma de hielo Brunt de 150 metros de espesor durante los últimos años. A fines de 2019, se detectó una nueva grieta en la parte de la plataforma de hielo al norte de McDonald Ice Rumples, que se dirigía hacia otra gran grieta cerca de la lengua glaciar Stancomb-Wills.(Nota de contexto: Un iceberg del tamaño de Londres se desprendió en la Antártida)

Esta última grieta fue monitoreada de cerca por imágenes de satélite, ya que se vio cortando rápidamente la plataforma de hielo. Los datos recientes de velocidad de la superficie del hielo derivados de los datos de Sentinel-1 indicaron que la región al norte de la nueva grieta es la más inestable: se mueve alrededor de 5 m por día. Luego, en las primeras horas del viernes 26, la grieta más nueva se ensanchó rápidamente antes de finalmente liberarse del resto de la plataforma de hielo flotante.



Mark Drinkwater de la ESA dijo en un comunicado: "Aunque se esperaba y pronosticaba el nacimiento del nuevo témpano hace algunas semanas, ver cómo se desarrollan estos eventos remotos sigue siendo cautivador. Durante las siguientes semanas y meses, el iceberg podría ser arrastrado por la rápida corriente costera que fluye hacia el suroeste, encallar o causar más daños al chocar contra la plataforma de hielo del sur de Brunt. Por lo tanto, estaremos monitoreando cuidadosamente la situación utilizando los datos proporcionados por la misión Copernicus Sentinel-1".



Aunque actualmente no tiene nombre, el iceberg ha sido denominado informalmente A-74. Los icebergs antárticos se nombran a partir del cuadrante antártico en el que fueron avistados originalmente, luego un número secuencial, luego, si el iceberg se rompe, una letra secuencial.



El desprendimiento no representa una amenaza para la estación de investigación Halley VI de la British Antarctic Survey, que actualmente no está tripulada, que fue reubicada en 2017 en una ubicación más segura después de que la plataforma de hielo se considerara insegura.