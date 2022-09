Un algoritmo para ayudar a decidir cuando decir la verdad o mentir, o la física que ayuda a los patitos a nadar en formación figuran entre los estudios premiados con los IG Nobel 2022.



Fallados en su edición número 32 este 15 de septiembre por los editores de Annals of Improbable Research, una revista de humor científico, los premios IG Nobel están basados en investigaciones con títulos y descripciones hilarantes, publicadas en algunos casos con intención humorística, aunque no en otros casos.

Se distinguió un estudio, en la categoría de Cardiología Aplicada, por buscar y encontrar evidencia de que cuando una nueva pareja romántica se conoce por primera vez y se sienten atraídos el uno por el otro, sus ritmos cardíacos se sincronizan. Se publicó en Nature Human Behavoiour.



El premio de Literatura fue para investigadores que analizaron qué hace que los documentos legales sean innecesariamente difíciles de entender, un trabajo publicado en la revista Cognition.



La distinción en Biología fue para un trabajo centrado en estudiar si y cómo el estreñimiento afecta las perspectivas de apareamiento de los escorpiones, publicado en Integrative Zoology.



El galardón en Medicina recayó en una investigación dirigida a demostrar que cuando los pacientes se someten a algunas formas de quimioterapia tóxica, sufren menos efectos secundarios dañinos cuando el helado reemplaza un componente tradicional del procedimiento. Se publicó en Scientific Reports.



También hubo Premio de Ingeniería a un estudio que trató de descubrir la forma más eficiente para que las personas usen los dedos al girar una perilla. Se publicó en el Boletín de la Sociedad Japonesa para la Ciencia del Diseño.



La distinción de Historia del Arte recayó en el estudio titulado "Un enfoque multidisciplinario de las escenas de enemas rituales en la cerámica maya antigua", publicado en Journal of Ethnopharmacology.



El premio de Física recayó en un grupo de científicos por tratar de entender cómo los patitos se las arreglan para nadar en formación, que se publicó en Journal of Fluid Mechanics.

El premio de la Paz fue por desarrollar un algoritmo para ayudar a los chismosos a decidir cuándo decir la verdad y cuando mentir, un trabajo apareció en Philosophical Transactions of the Royal Society B.



El galrdón de Economía distinguió un estudio que trató de explicar, matemáticamente, por qué el éxito a menudo no es para las personas más talentosas, sino para las más afortunadas, publicado en Advances in Complex Systems.



Finalmente, se concedió un premio de Ingeniería de Seguridad a un científico que desarrollar un maniquí de prueba específico de choque de alces, publicado por el Swedish National Road and Transport Research Institute.



EUROPA PRESS

