Identifican un nuevo tipo de contracciones en embarazadas

Un nuevo mecanismo denominado "bombeo uteroplacentario" ha sido identificado en embarazadas por investigadores británicos usando la resonancia magnética, un método que ha servido además para ver diferencias entre el flujo sanguíneo de la placenta de un embarazo sano y aquellos con preeclampsia.



El estudio que firman investigadores de la Universidad británica de Nottingham y publica Plos One señala que ese bombeo uteroplacentario implica contracciones de la placenta y de la parte de la pared uterina a la que está adherida.

El equipo quiere averiguar cuál es su función, aunque considera que podría servir para detener el estancamiento de la sangre en partes de la placenta, indica un comunicado de la universidad. Además, precisan que este tipo de contracción "no es la misma" que las conocidas como de Braxton Hicks en las que todo el útero se contrae en un ejercicio de práctica para cuando realmente se produzca el parto.



El equipo, que uso la resonancia magnética para sus exámenes, encontró además diferencias de flujo sanguíneo en la placenta entre los embarazos sanos y aquellos con preeclampsia, un descubrimiento que puede ayudar a entender por qué con la preeclampsia el bebé puede nacer más pequeño y antes de término. La placenta es vital para transferir de la madre al bebé la cantidad correcta de nutrientes y oxigeno, por eso, cualquier problema en el flujo de sangre podría afectar a estas funciones e interferir con el desarrollo fetal.



"Si la placenta no trabaja correctamente puede producir preeclampsia", señala el comunicado del centro universitario. El equipo estudió a 34 mujeres con embarazos sanos y trece diagnosticadas con preeclampsia, lo que les proporcionó una visión de cómo la sangre materna se filtra entre las vellosidades por las que fluye la sangre del feto y cómo esto afecta a la oxigenación de la placenta.



En los embarazos sanos "la sangre fluye muy lentamente" a través de la placenta para llevar oxígeno al bebé, "lo que parecería en principio extraño", aunque es una forma en que la placenta "puede funcionar eficientemente" según la investigadora Neele Dellschaft de la Universidad de Nottingham que lideró el estudio. Sin embargo, agregó, los patrones normales de flujo y oxigenación eran mucho más variables en la preeclampsia, lo que "puede ayudar a explicar" por qué los bebés de ese tipo de embarazos "tienden a ser más pequeños y a menudo tienen que nacer antes del término".



La profesora Penny Gowland de la misma universidad indicó que en actualidad no hay herramientas clínicas para evaluar la función de la placenta directamente, sin embargo, el estudio "demuestra" que la resonancia magnética "es enormemente eficaz" para proporcionar información detallada de lo que ocurre exactamente entre el bebé y la madre y lo que cambia en un embarazo con preeclampsia".



EFE