Las naves que investigarán la ionosfera y las variables atmosféricas

Este 7 de noviembre habrá dos lanzamientos de dos naves espaciales que buscan entender con mayor precisión algunos fenómenos naturales que ocurren en la Tierra.



El primero es el de una nave de la Nasa llamada ‘Ionopheric Connection Explorer’ (ICON), la cual estará encargada de estudiar la región donde se encuentra la atmósfera de la Tierra con el espacio exterior, llamada la ionosfera.

La segunda es el lanzamiento de un satélite meteorológico llamado MetOp-C que busca observar variables atmosféricas como la temperatura, la humedad, los gases traza y la velocidad del viento en el océano para mejorar



¿De qué se tratan cada una de estas misiones y qué impacto podrán tener?

Misión ICON

La Nasa explica que la radiación solar produce gases tenues que suelen desprender electrones que se quedan en una región que no es completamente el espacio ni completamente la Tierra.



A esa región se le conoce como ionosfera y sufre constantemente por las reacciones tanto por esa radiación, como por los fenómenos climáticos de la Tierra.



Esos cambios en la ionosfera suelen afectar a las comunicaciones y a las señales de GPS (Sistema de Posicionamiento Global). Por lo cual la Nasa dice que es “importante entender esa región en su totalidad”.



Una de las razones por las cuales la ionosfera sigue siendo un misterio para los investigadores es que es está muy alta para ser estudiada por los globos científicos y muy baja para los satélites que orbitan la Tierra. Sin embargo, ICON está diseñado con la tecnología necesaria para desempeñar esta misión.



Scott England, científico del proyecto ICON, dijo para la Nasa: “Sabemos que la ionosfera de la Tierra varía extraordinariamente cada hora y también de un día para otro, pero no sabemos la causa. ICON se concentrará en tratar de entender si las condiciones del clima cerca de la superficie de la Tierra pueden explicar alguno de los cambios que no vemos en la ionosfera”.

MetOp - C en la plataforma de lanzamiento. Foto: Agencia Espacial Europea (ESA)

Satélite MetOp-C

MetOp es una familia de satélites que están encargados de estudiar las variables atmosféricas en la Tierra. En el 2006 fue lanzado MetOp – A y en el 2012, MetOp – B. Este 7 de noviembre se lanzará MetOp-C.



Lo que busca esta misión de la ESA es obtener datos más precisos de variables atmosféricas como la temperatura, la humedad y la velocidad de los vientos en el océano. De hecho, MetOp - A y MetOp – B ya han reducido en un 27% el número de errores en los pronósticos de un día.



Los tres satélites operarán en la misma órbita polar, a 837 kilómetros de la Tierra, y estarán separados unos de otros por la misma distancia, a 120 grados. Con estas naves se busca mejorar la calidad de los pronósticos meteorológicos.



ELTIEMPO.COM - APP

*Con información de la Nasa y ESA