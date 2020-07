Humanos ya vivían en Norteamérica hace más de 30.000 años

Una cueva en una parte remota de México fue visitada por humanos hace unos 30.000 años, 15.000 años antes de lo que se pensaba que nuestra especie había llegado a las Américas.



Excavaciones minuciosas de la cueva Chiquihuite, ubicada en una zona montañosa del norte de México controlada por carteles de la droga, descubrieron cerca de 2.000 herramientas de piedra de una pequeña sección de la cueva a gran altitud.



El análisis arqueológico de las herramientas y el análisis de ADN del sedimento en la cueva descubre una nueva historia de la colonización de las Américas que ahora rastrea la evidencia de los primeros americanos hace 25.000-30.000 años.



Los resultados, que se han publicado en Nature este 22 de julio, desafían la teoría comúnmente sostenida de que los Clovis fueron los primeros habitantes humanos de las Américas hace 15.000 años.



La profesora científica de ADN Eske Willerslev, del St John's College, Universidad de Cambridge, y directora del Centro de Geogenética de la Fundación Lundbeck, Universidad de Copenhague, dirigió el estudio con el arqueólogo Ciprian Ardelean, de la Universidad de Zacatecas en México.



Willerslev dijo en un comunicado: "Durante décadas, la gente ha debatido apasionadamente cuando los primeros humanos entraron a las Américas. La Cueva Chiquihuite creará mucho más debate, ya que es el primer sitio que data de la llegada de personas al continente hace unos 30.000 años, 15.000 años antes de lo que se pensaba anteriormente. Estos primeros visitantes no ocuparon la cueva continuamente, creemos que la gente pasó parte del año allí utilizándola como refugio de invierno o verano, o como base para cazar durante la migración. Este pudo ser el hotel más antiguo de América".



El proyecto de investigación de 10 años plantea más preguntas sobre los primeros humanos que vivieron en las Américas de los que resuelve.



El doctor Ardelean dijo: "No sabemos quiénes eran, de dónde venían ni a dónde iban. Son un enigma completo.



Asumimos falsamente que las poblaciones indígenas en las Américas de hoy son descendientes directos de los primeros estadounidenses, pero ahora no creemos que sea así.



"Cuando la famosa población de Clovis ingresó a Estados Unidos, los primeros estadounidenses habían desaparecido miles de años antes. Podría haber habido muchas colonizaciones fallidas que se perdieron en el tiempo y no dejaron rastros genéticos en la población actual".



La cueva de Chiquihuite es un sitio de gran altitud, 2.750 metros sobre el nivel del mar. Se descubrieron cerca de 2.000 herramientas de piedra y pequeños fragmentos de herramientas, conocidos como escamas.



El análisis de ADN de los restos de plantas y animales del sedimento empaquetado alrededor de las herramientas en la cueva data las herramientas y la ocupación humana del sitio hace 25.000-30.000 años. No se encontró ADN humano, lo que agrega peso a la teoría de que las primeras personas no se quedaron por mucho tiempo en la cueva.



El doctor Mikkel Winther Pedersen, genetista de la Universidad de Copenhague y uno de los primeros autores del artículo, dijo: "Identificamos el ADN de una amplia gama de animales, incluidos osos negros, roedores, murciélagos, ratones de campo e incluso ratas canguro. Piensan que estas primeras personas probablemente habrían regresado durante unos meses al año para explotar los recursos naturales recurrentes disponibles para ellos y luego siguieron adelante. La ubicación de la Cueva Chiquihuite definitivamente reescribe lo que convencionalmente se ha enseñado en historia y arqueología y muestra que debemos repensar dónde buscamos los sitios de las primeras personas en América".



EUROPA PRESS