Los seres humanos podrían vivir hasta 150 años, según un estudio

Con base en datos médicos de voluntarios en Reino Unido y Estados Unidos, un equipo de científicos reveló a través de un estudio que podría existir un nuevo límite de mortalidad humana: 150 años, esa sería la edad máxima.



El principal hallazgo radica en que la esperanza de vida se basa en la edad biológica y la resiliencia de las células, es decir, la capacidad y rapidez de estas para volver a la ‘normalidad’ tras un episodio de estrés. En este sentido, la longevidad tendría que ver con estimar la edad biológica de las células y aumentar la capacidad de resiliencia.

El análisis fue publicado en la revista científica ‘Nature Communications’ y contó con la participación de investigadores de Estados Unidos, Rusia y Singapur, quienes calcularon que alrededor de los 120 a 150 años el cuerpo humano pierde completamente dicha ‘resiliencia’, lo cual se traduce en la incapacidad para ‘recuperarse’.



Este descubrimiento, según los autores, pone los ojos más allá del tratamiento de enfermedades crónicas o factores genéticos. Peter Fedichev, autor principal del estudio e investigador del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, sostiene que “la estrategia de reducir la fragilidad, es decir, reducir la carga de la enfermedad, sólo tiene una capacidad incremental para mejorar la vida” pero que si otras investigaciones validan los hallazgos presentados, hay posibilidad de que incluso los seres humanos superen la barrera inicial de los 150 años.



Si otras investigaciones confirman los hallazgos, hay posibilidad de que incluso los seres humanos superen la barrera inicial de los 150 años.

Además, luego de análisis de sangre, el estudio propone identificar una nueva medida de ‘edad biológica’. Esto porque, de acuerdo con los científicos, la comprensión actual de la relación entre el envejecimiento y los cambios fisiológicos en la vida útil de un organismo condujo al desarrollo de estimaciones de ‘edad biológica’, cada vez más fiables.



Sin embargo, los investigadores revelaron que la “edad biológica” de las personas cambia con el tiempo. La “edad biológica”, edad de las células del cuerpo, no su edad cronológica, es la esencial para aumentar la esperanza de vida. Así las cosas, es necesario disminuir la edad biológica en comparación con la edad cronológica.



El estudio explica que a medida que se envejece, el ritmo de recuperación del estrés (ya sea una enfermedad, la falta de sueño o incluso un duro entrenamiento) se ralentiza. “Si no se ataca la pérdida de resiliencia, cualquier intervención médica fracasará”, concluyen los expertos.



Por otra parte, Andrei Gudkov, profesor que trabaja en el “Roswell Park Comprehensive Cancer Center” en Buffalo (Nueva York) y coautor del mencionado estudio, asegura que el tema de la resiliencia de las células es fundamental para establecer los roles de la longevidad humana. Además, establece que el tratamiento y prevención de enfermedades solo mejorarían la esperanza de vida promedio, pero no la máxima.



De este modo, la incidencia de las enfermedades crónicas aumentan exponencialmente con la edad y se duplican cada ocho años. “Típicamente, los índices fisiológicos y las cantidades derivadas, como las predicciones de la edad biológica, cambian de los niveles observados en el organismo joven a un ritmo mucho más bajo de lo que podría esperarse de la aceleración de la mortalidad”, dice el estudio.



Asimismo, en el marco de la investigación, los científicos desarrollaron ‘GeroSense’, una aplicación para calcular la edad biológica utilizando los datos que proporcionen los usuarios. Entre los factores para analizar se encuentran las elecciones de estilo de vida, dietas, actividad física, estrés y marcadores genéticos.



Tendencias EL TIEMPO