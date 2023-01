Hoy 4 de enero la Tierra se encuentra en su punto más cercano al Sol. Una posición que se conoce como perihelio en la que nuestro planeta pasa a 147,10 millones de kilómetros de distancia del astro, lo más cerca que estará en el recorrido que cada año hace alrededor de él, en el cual se mantiene a una distancia media de 150 millones de kilómetros.



Según Earth and Sky, el perihelio de 2023 se producirá a las 16.00 UTC (11 a.m. hora colombiana) de este miércoles. Pero para quienes habitamos la Tierra este hecho no tendrá efectos que podamos notar.



Santiago Vargas, Ph. D. en Astrofísica y profesor del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional, explica que el perihelio tiene que ver con que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo sino una elipse, y el Sol está en uno de los focos de esa elipse, algo que conocemos desde el siglo XVII gracias a las leyes de Kepler.



Estas leyes explican cómo es el movimiento de los planetas alrededor del Sol y la primera de ellas establece que las órbitas de los planetas son elípticas -algo que, de acuerdo con el profesor Vargas, cambió drásticamente la manera de ver el universo porque antes se pensaba que todas las órbitas del cosmos eran círculos perfectos.

"Esa primera ley es la base del hecho de que la Tierra, en esa órbita elíptica cuyo foco es el Sol, va a haber un momento en el cual va a estar mas cerca a él y otro donde estará más lejos. Eso define el perihelio, que es el momento en el cual la Tierra está más cerca del Sol y el afelio, que es cuando está en su punto más lejano", explica Vargas, y es algo que se aplica a lo que ocurre con cualquier otro planeta en todos los sistemas planetarios.

Pero, ¿Qué relación tiene esto con la velocidad de la Tierra? Como explica Vargas, eso está relacionado con la segunda ley de Kepler y con el hecho de que no solo las órbitas son elípticas sino que cuando la Tierra está más cerca del Sol hay una mayor atracción, lo cual se ve representado en que en ese momento se ve una mayor aceleración del planeta.



"Eso se llama aceleración centrípeta y eso hace que a mayor aceleración haya un momento en el cual la velocidad de traslación sea mayor. Esa velocidad no va hacia el Sol sino que va en dirección perpendicular a la línea imaginaria que une al sol y la Tierra", detalla el astrofísico.

De acuerdo con la segunda ley de Kepler, esa velocidad de traslación varía, aumentando hasta ser máxima en el perihelio -la menor distancia al Sol- con 110.700 kilómetros por hora, y reduciéndose hasta ser mínima en el afelio, con 103.536 kilómetros por hora, más de 7.000 kilómetros por hora de diferencia.

¿Sentiremos el cambio?

La Tierra gira alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica de 930 millones de kilómetros. Foto: iStock

Hay que recordar que esto ocurre cada año y a pesar de que el viaje del planeta Tierra se acelera en este tramo de su camino orbitando al Sol, quienes vivimos dentro de ella no notamos estos cambios. Por ejemplo, por estar más cerca del Sol no hará más calor.



El profesor Vargas recuerda que estos cambios en la temperatura del planeta están más relacionados con su inclinación en el eje de rotación que con su cercanía o lejanía con el astro rey. "Eso hace que la forma como le pega el Sol a la Tierra cambie, si está más inclinada le pega más de refilón, y si está menos, le pega más de frente".

El experto también señala que la distancia, a pesar de variar en una magnitud que nos puede parecer muy grande a nosotros, en términos planetarios realmente no representa una variación significativa. "La diferencia entre el afelio -el punto más lejano de la Tierra y el Sol- y el perihelio, son como cinco millones de kilómetros, parece mucho pero no es tanto si vemos que la distancia mínima de separación de la Tierra son 147 millones de kilómetros y la máxima es de 150 millones de kilómetros, entonces esa variación de pocos millones no afecta prácticamente nada", asegura.



¿Tendremos un año o días más cortos por cuenta de esta aceleración? La respuesta a esta pregunta también es no. "Esta velocidad es con la que la Tierra viaja alrededor del Sol y está relacionada con el año, el día no tiene ninguna variación porque depende de qué tanto gira el planeta sobre sí mismo. El año sí se vería afectado, pero en realidad cuando uno dice un año se está teniendo en cuenta todas esas velocidades de la Tierra y se calcula una velocidad promedio, por lo que no cambia tampoco".



La Tierra gira alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica de 930 millones de kilómetros, a una velocidad media de 107.280 kilómetros por hora, lo que supone recorrer la distancia en 365 días y casi 6 horas, de ahí que cada cuatro años se cuente uno bisiesto. El cálculo de ese periodo que conocemos como un año ha tenido en cuenta que la Tierra va más rápido en enero y más lento en junio.



