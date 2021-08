Histórico sobrevuelo doble de Venus por Solar Orbiter y BepiColombo

Las naves espaciales Solar Orbiter y BepiColombo están listas para hacer historia espacial con dos sobrevuelos de Venus con solo 33 horas de diferencia el 9 y 10 de agosto.



Ambas necesitan el giro gravitacional para ayudarles a perder un poco de energía orbital para llegar a sus destinos hacia el centro del Sistema Solar. El sobrevuelo doble también ofrece una oportunidad sin precedentes para estudiar el entorno de Venus desde diferentes lugares al mismo tiempo y, además, en lugares que normalmente no son visitados por un orbitador planetario dedicado.



Solar Orbiter, una asociación entre la ESA y la NASA, volará por Venus el 9 de agosto con una aproximación más cercana de 7.995 kilómetros a las 04.42 UTC. A lo largo de su misión, hace que la gravedad repetida ayude a los sobrevuelos de Venus para acercarse al Sol y cambiar su inclinación orbital, impulsándolo fuera del plano de la eclíptica, para obtener las mejores, y primeras, vistas de los polos solares.



BepiColombo, una asociación entre la ESA y JAXA, volará por Venus a las 13.48 UTC el 10 de agosto a una altitud de solo 550 kilómetros. BepiColombo se dirige al misterioso planeta más interno del sistema solar, Mercurio. Necesita sobrevuelos de la Tierra, Venus y el propio Mercurio, junto con el sistema de propulsión eléctrica solar de la nave, para ayudar a dirigirse hacia la órbita de Mercurio contra la inmensa atracción gravitacional del Sol.



No es posible tomar imágenes de alta resolución de Venus con las cámaras científicas a bordo de ninguna de las misiones: Solar Orbiter debe permanecer de cara al Sol, y la cámara principal a bordo de BepiColombo está protegida por el módulo de transferencia que enviará los dos orbitadores planetarios a Mercurio. Sin embargo, dos de las tres cámaras de vigilancia de BepiColombo tomarán fotos en el momento de la aproximación cercana y en los días posteriores a medida que el planeta desaparezca de la vista.



Las cámaras proporcionan instantáneas en blanco y negro con una resolución de 1024 x 1024 píxeles y están colocadas en el módulo de transferencia de mercurio de manera que también capturan los paneles solares y las antenas de la nave espacial. Durante la aproximación más cercana, Venus llenará todo el campo de visión, pero a medida que la nave espacial cambie su orientación, se verá al planeta pasando detrás de los elementos estructurales de la nave espacial.



Las imágenes se descargarán en lotes, una por una, y se espera que la primera imagen esté disponible la noche del 10 de agosto y la mayoría el 11 de agosto.



Además, puede haber una oportunidad para que el generador de imágenes SoloHI de Solar Orbiter observe el lado nocturno de Venus en la semana anterior al acercamiento más cercano. SoloHI generalmente toma imágenes del viento solar, la corriente de partículas cargadas que se liberan constantemente del Sol, capturando la luz dispersada por los electrones en el viento.



No se espera que una nave espacial pueda tomar imágenes de la otra. Incluso en su punto más cercano, las naves espaciales estarán a más de 575.000 kilómetros de distancia.



Solar Orbiter ha estado adquiriendo datos casi constantemente desde su lanzamiento en febrero de 2020 con sus cuatro instrumentos in situ que miden el entorno alrededor de la nave espacial. Tanto Solar Orbiter como los módulos Mercury Planetary Orbiter y Mercury Magnetospheric Orbiter de BepiColombo recopilarán datos sobre el entorno magnético y de plasma de Venus desde diferentes ubicaciones.



Al mismo tiempo, la nave espacial Akatsuki de JAXA está en órbita alrededor de Venus, creando una constelación única de puntos de datos. Se necesitarán muchos meses para recopilar las medidas de sobrevuelo coordinadas y analizarlas de manera significativa, informa la ESA.



Los datos recopilados durante los sobrevuelos también proporcionarán información útil para el futuro orbitador Venus de la ESA, EnVision, que fue seleccionado a principios de este año y se lanzará a Venus en la década de 2030.



Solar Orbiter y BepiColombo tienen un sobrevuelo más este año.

Durante la noche del 1 al 2 de octubre, BepiColombo verá su destino por primera vez, haciendo su primero de seis sobrevuelos de Mercurio, con este a solo 200 km de distancia. Los dos orbitadores planetarios se enviarán a la órbita de Mercurio a fines de 2025, con la tarea de estudiar todos los aspectos de este misterioso planeta interior, desde su núcleo hasta los procesos de la superficie, el campo magnético y la exosfera, para comprender mejor el origen y la evolución de un planeta cercano a su estrella madre.



El 27 de noviembre, Solar Orbiter realizará un sobrevuelo final de la Tierra a 460 kilómetros, dando inicio al inicio de su misión principal. Continuará haciendo sobrevuelos regulares de Venus para aumentar progresivamente su inclinación orbital para observar mejor las regiones polares inexploradas del Sol, lo cual es clave para comprender el ciclo de actividad de 11 años del Sol.