Julio Fernández, el uruguayo que desafió el cielo / Historias del Cosmos

En las orillas del río de la Plata, donde la constelación de la Cruz del Sur brilla con especial intensidad, nació un hombre que cambiaría para siempre nuestra visión de los confines del sistema solar. Su historia no es la típica de un astrónomo, pero es la epopeya de un pensador audaz que transformó nuestra comprensión del cosmos.



Uruguayo nacido en 1946, el astrónomo Julio Ángel Fernández ha demostrado que la grandeza no reside en el tamaño de los instrumentos, sino en la audacia del pensamiento y la perseverancia frente a la incredulidad.



En la década de 1980, cuando la astronomía aún se aferraba a la imagen tradicional de planetas y estrellas, Fernández lanzó una idea tan audaz que parecía sacada de la ciencia ficción, proponiendo la existencia de un cinturón de cometas más allá de Neptuno, alejados miles de millones de kilómetros del Sol. La comunidad científica lo miró con escepticismo. ¿Cómo podía existir un lugar tan frío y remoto, repleto de objetos helados?



Pero Fernández no se amedrentó, y con gran determinación se sumergió en cálculos y argumentos, demostrando que la cantidad de cometas que visitaban el sistema solar interior era demasiado grande para provenir solo de la nube de Oort, un depósito lejano de cometas.



Su teoría, inicialmente cuestionada, encontró confirmación años después con el descubrimiento del cinturón de Kuiper, una vasta región repleta de cuerpos helados que hoy se considera la cuna de los cometas de corto periodo.



Fue la materialización de una predicción asombrosa, suficiente para que muchos defiendan la idea de que debería llamarse cinturón de Fernández a la región que el uruguayo vislumbró antes que nadie y que es hoy un tesoro para los astrónomos. Alberga miles de objetos, entre ellos planetas enanos como Plutón, Eris y Makemake, vestigios de la formación de nuestro sistema solar.



Pero allí no se detuvo el espíritu perspicaz del reconocido astrónomo uruguayo. En sus travesías por los confines del conocimiento se adentró en la definición misma de planeta.

Abogando por una clasificación basada en cómo los objetos “limpiaron” su vecindario celeste, desafió la noción de Plutón para categorizarlo como un simple “planeta enano”. Su propuesta buscaba redefinir lo que entendemos por planetas, un verdadero acto de valentía científica que pisó muchos callos, especialmente de la comunidad astronómica en Estados Unidos, teniendo en cuenta que Plutón hasta ese momento había sido el único planeta descubierto por un norteamericano, Clyde Tombaugh, en 1930. Después de 76 años, Plutón perdió su título de planeta.



El legado de Fernández tampoco se detiene ahí. Sus investigaciones han abarcado la dinámica de los cometas, la formación de los planetas y la evolución del sistema solar, aportando piezas fundamentales para comprender la historia y la estructura de nuestro vecindario cósmico. Su historia nos inspira a mirar más allá de la frontera de lo conocido, a explorar los misterios del cosmos y a desafiar los límites del entendimiento humano. Porque, como él mismo nos enseña, el universo está lleno de enigmas fascinantes a la espera de ser revelados.

