Helicóptero Ingenuity volaría por primera vez en Marte este lunes

De no volver a posponerse el evento, el lunes 19 de abril se convertiría en un día histórico: por primera vez volaría en tierra marciana el helicóptero Ingenuity. Le contamos a qué hora está programado el despegue.

Se espera que Ingenuity se eleve 3 metros sobre el suelo de Marte, flote por 30 segundos, tome una foto en blanco y negro y, luego, aterrice. Sin embargo, con tecnología nunca antes probada en otro planeta y enfrentando condiciones de vuelo complejas, será un desafío llevar a cabo con éxito esta tarea.



El aire en Marte, con menos del 1 por ciento de la presión de la atmósfera de la Tierra, es muy delgado. Esto significa que Ingenuity debe hacer girar sus hélices mucho más rápido de lo que necesita un helicóptero en la Tierra para volar.



Ingenuity despegaría mañana a las 3:30 am EDT (2:30 am, hora colombia), pero los datos de su actividad tardarían en llegar a la Tierra tres horas.



Por ello, la Nasa ha programado una transmisión en vivo a las 6:15 am EDT (5:15 am, hora Colombia) para conocer los resultados del primer intento de vuelo. Esta se podrá ver por diversas plataformas, incluyendo Youtube.



La siguiente imagen, capturada por el róver Perseverance, muestra al helicóptero Ingenuity justo después de haber completado exitosamente su prueba de giro a alta velocidad.

El primer vuelo de Ingenuity se había programado inicialmente para el 12 de abril, pero la Nasa anunció un día antes que este se retrasaría. La decisión se tomó tras la aparición de un posible problema técnico durante las pruebas de los rotores.



Sin embargo, una vez solucionados los inconvenientes, Ingenuity despegaría mañana en la madrugada.



EL TIEMPO*

*Con información de AFP