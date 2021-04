Helicóptero Ingenuity de la Nasa ya está en el suelo de Marte

El minihelicóptero de la Nasa Ingenuity, que llegó en febrero a Marte adherido a la parte inferior del Perseverance, se separó del vehículo y desde la noche del sábado ya está en la superficie del planeta rojo, según anunció la agencia espacial estadounidense.

“¡Aterrizaje confirmado del helicóptero de Marte!”, tuiteó el laboratorio de la Nasa encargado de la misión.



Este helicóptero ultraligero, similar a un dron grande, llegó plegado y acoplado bajo el Perseverance, que aterrizó el 18 de febrero en Marte, donde permaneció hasta que el róver alcanzó el lugar donde debe producirse el vuelo.



“Su viaje de 471 millones de km llegó a su fin con este pequeño salto de 4 pulgadas (10 cm) desde el vientre del róver hasta la superficie de Marte”, tuiteó el laboratorio.



Una foto que acompañaba el tuit mostraba al Perseverance alejándose del helicóptero. Se espera que le deje el horizonte totalmente despejado, ya que el helicóptero necesita sol para alimentar sus paneles solares con energía y poder sobrevivir calentándose durante las glaciales noches marcianas.



Hasta este momento, el Ingenuity se ha estado alimentando de la energía del róver, pero ahora debe valerse solo. “Hay un pequeño radiador que permite mantener el interior a unos 7 grados centígrados en el frío glacial de la noche marciana, donde las temperaturas pueden caer hasta los -90 °C”, explicó Bob Balaram, ingeniero jefe del proyecto Mars Helicopter. “Eso permite proteger los componentes claves” del aparato, añadió.



El equipo en tierra continúa verificando que los paneles solares funcionen como está previsto, para comenzar a probar después los motores y los sensores antes del primer vuelo, que no debería realizarse antes del 11 de abril.



Este “histórico” vuelo de prueba controlado del Ingenuity en la atmósfera de Marte estaba previsto para el 8 de abril, pero el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa, en Pasadena, California, atrasó la fecha por causas que no especificó.



La Nasa, sin embargo, explicó que el Ingenuity necesita seis días marcianos (24 horas y 40 minutos) para desplegar sus ‘alas’ y estar preparado para el vuelo.



Con este despegue previsto para el 11 de abril, los datos deberán llegar “a la Tierra el 12 de abril”, según un Twitter del JPL de Pasadena, que se encarga de muchas de las misiones robóticas de la Nasa.



La ligera aeronave tiene 0,49 metros de altura y pesa menos de 2 kilos. Aunque hizo el viaje bajo la ‘panza’ del Perseverance, su misión es independiente de la que ese vehículo va a realizar en el planeta rojo, dijo la Nasa.



Según explicó la agencia a fines de marzo, se espera que en los sucesivos vuelos pueda subir hasta unos cinco metros.



La agencia especial de EE. UU. ha indicado que el envío del Ingenuity a Marte tiene como objetivo probar cómo se comportan estos pequeños helicópteros en el aire de ese planeta, más delgado que el de la Tierra debido a que su gravedad es un tercio de la nuestra, con vistas a decidir el uso que se les dará en la futura exploración espacial.

El Ingenuity está específicamente diseñado para volar sobre Marte, y se cree que puede ayudar a los científicos proporcionando una nueva perspectiva de la geología del planeta rojo o explorando desde el aire zonas a las que no se puede enviar un róver.



“El proyecto es solamente una demostración de tecnología, no está ideado para apoyar la misión Mars 2020/Perseverance, que tiene como fin la búsqueda de signos de vida antigua y recoger muestras de rocas y sedimentos”, señaló la agencia espacial.



