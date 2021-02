Una joven sobreviviente de cáncer viajará al espacio

Hayley Arceneaux, de 29 años y sobreviviente de un cáncer de huesos, será una de las cuatro personas participantes en el primer vuelo espacial civil, una iniciativa del multimillonario Jared Isaacman con fines benéficos.



"Estoy muy agradecida y honrada por esta increíble oportunidad que solo se presenta una vez en la vida", escribió Arceneaux en su cuenta de Twitter, una vez que este lunes se hizo pública su participación en la misión espacial Inspiration4.

Arceneaux, nacida en Baton Rouge (Luisiana), representará en esa misión a bordo de una nave de la compañía SpaceX al St. Jude Children's Research Hospital, una institución benéfica en la que fue diagnosticada y tratada de un cáncer de huesos cuando era niña.



"No puedo esperar a mostrar al mundo lo que los sobrevivientes de cáncer podemos hacer", escribió después de que "el secreto" de su participación se desveló. También pidió a la gente que done dinero a la que es su "causa favorita", el hospital St. Jude, que se propone recaudar 200 millones de dólares para el tratamiento gratuito de niños con enfermedades graves con esta iniciativa espacial.



La joven ha sido portavoz y "embajadora" de St. Jude desde su niñez, trabaja en uno de sus hospitales en Tennessee y fue elegida para esta aventura espacial que comandará Isaacman, fundador y director ejecutivo de Shift4 Payments, y posiblemente se iniciará en octubre próximo desde Cabo Cañaveral, en Florida.



Además de Isaacman y Arceneaux viajarán al espacio otras dos personas que aún no han sido anunciadas, pero sí está determinado que una será un donante de St. Jude y otra un emprendedor que use Shift4Shop para "hacer realidad el negocio de sus sueños".



A Arceneaux le corresponderá el asiento "Esperanza" y a las otras dos personas los llamados "Generosidad" y "Prosperidad", según la web de la misión.



Según señala la revista People, Arceneaux acaparará varios récords en la historia de la conquista espacial: "primera mujer civil estadounidense, primera persona con una articulación artificial, primera persona sobreviviente de cáncer y primera cajún (los descendientes de los pioneros franceses de Luisiana) en el espacio".



En un comunicado la joven dijo que "hasta ahora los astronautas era físicamente perfectos", pero esta misión va a ayudar a cambiar "la idea de lo que debe ser un astronauta", a la vez que ayudará a los niños que están luchando contra un cáncer.



La nave Dragon con los participantes en la misión Inspitation4 orbitará la Tierra durante "varios días" y después caerá al Atlántico, donde será recuperada por los equipos de SpaceX, según anunció esta compañía espacial el 1 de febrero pasado.



Según SpaceX, la misión Inspiration4 será la "primera totalmente comercial del mundo". La tripulación de Inspiration4 recibirá entrenamiento de astronauta comercial por parte de SpaceX, sobre el vehículo de lanzamiento Falcon 9 y la nave espacial Dragon, mecánica orbital, operación en microgravedad, gravedad cero y otras pruebas.



No es la primera vez que Isaacman, de 37 años y con formación de piloto comercial y militar, mezcla aviación y solidaridad. En 2008 y 2009 promovió la iniciativa Speed-Around-The-World, una serie de vuelos para recaudar dinero y dar a conocer la labor de la Fundación Haz realidad un deseo.



EFE