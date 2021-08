¿Hay personas alérgicas al ejercicio?

Cuando una persona se expone a algo a lo que es alérgica, una proteína del alérgeno, por ejemplo, maní, hierba o caspa de gato, interactúa con los anticuerpos de las células inmunitarias de su cuerpo. Estas células disparan sustancias químicas como la histamina que causan estornudos, urticaria, sibilancias y otros síntomas. No hay proteína que ingrese al cuerpo cuando una persona hace ejercicio, por lo que técnicamente no es posible ser alérgico a algo como correr.



Sin embargo, de acuerdo con el portal Live Science, el ejercicio puede desencadenar la misma variedad de síntomas en personas con una afección poco común llamada anafilaxia inducida por el ejercicio.



"No es necesariamente mediada por anticuerpos, pero el ejercicio es un desencadenante y las células alérgicas [inmunes] aún están activadas", le dijo el doctor Andrew Murphy, alergólogo de Suburban Allergy Consultants en Pensilvania a este medio.



El ejercicio por sí solo es suficiente para desencadenar una reacción alérgica en algunas personas, pero se desconoce la forma en que lo hace. Una teoría propone que el ejercicio provoca la liberación de endorfinas, lo que hace que ciertas células inmunitarias liberen sustancias químicas como la histamina, según una revisión de 2010 de la revista Current Allergy and Asthma Reports.



Otras personas tienen una afección conocida como anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimentos. Para ellos, comer cierto alimento antes de hacer ejercicio puede causar síntomas como sibilancias o urticaria, incluso si no reaccionan a ese alimento cuando están descansando.



Existen varias teorías de por qué ciertos alimentos en combinación con el ejercicio pueden causar una reacción alérgica, incluido el hecho de que hacer ejercicio hace que el tracto gastrointestinal sea más permeable, lo que permite que los alérgenos se coman en un mejor contacto con el sistema inmunológico.



La anafilaxia inducida por el ejercicio es rara. Aproximadamente el 2 por ciento de las personas en el mundo occidental experimentan anafilaxia, y entre el 5 por ciento y el 15 por ciento de los casos son inducidos por el ejercicio, según la revisión. La versión de la enfermedad dependiente de los alimentos es menos común y representa entre un tercio y la mitad de todos los casos. No muchos niños llegan al consultorio con cualquiera de estas afecciones, dijo Murphy a Live Science, y generalmente aparece en adolescentes y adultos.



El tratamiento para la anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente de los alimentos es simple: no coma durante cuatro horas antes y después de hacer ejercicio, según una revisión de la revista Expert Review of Clinical Immunology. Otra opción es evitar la alimentos que la activen por completo, si se conoce cuáles son.



Mientras que cuando el ejercicio es el único desencadenante, controlar la afección puede ser más difícil , pero los médicos pueden ayudar a los pacientes a desarrollar regímenes de ejercicio especializados, según Murphy.



La cantidad de esfuerzo que puede realizar una persona con esta afección varía de manera segura. Cada paciente debe trabajar con un médico para descubrir sus propios límites. El doctor Murphy, por ejemplo, siempre prescribe un EpiPen en caso de emergencia, y los antihistamínicos pueden ayudar a prevenir episodios, según una revisión de 2001 en la revista American Family Physician.



Las reacciones graves en respuesta al ejercicio son raras y por lo general son más comunes los síntomas relacionados con la piel como urticaria, hinchazón en los labios o sibilancias.



REDACCIÓN CIENCIA

*Con información de Live Science​

