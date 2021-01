Hay peces con mayor éxito reproductivo en océanos futuros más ácidos

Algunas especies de peces tendrán una mayor capacidad reproductiva debido a órganos sexuales más grandes, como consecuencia de los océanos más ácidos del futuro por el calentamiento global.



Podría interesarle: Doce nuevas especies de criaturas marinas en el fondo del Atlántico



Publicado en PLOS Biology, investigadores de la Universidad de Adelaida dicen que lejos de los efectos negativos esperados bajo los elevados niveles de CO2 en nuestros océanos pronosticados para finales de siglo, estos peces capitalizan los cambios en los ecosistemas submarinos para producir más esperma y óvulos, aumentando las posibilidades de éxito reproductivo.

"El calentamiento de los océanos absorbe alrededor de un tercio del CO2 adicional que se libera a la atmósfera a partir de las emisiones de carbono, lo que hace que los océanos se acidifiquen", dice el autor principal, el profesor Ivan Nagelkerken del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad y los Laboratorios de Ecología de los Mares del Sur.



"Sabemos que muchas especies se ven afectadas negativamente en su comportamiento y fisiología por la acidificación del océano. Pero descubrimos que en esta especie de pez templado, el triple aleta común (Forsterygion lapillum), tanto los machos como las hembras tenían gónadas más grandes en condiciones de acidificación del océano. Esto significó un aumento de huevos y producción de esperma y por lo tanto más descendencia ".



Vea también: 20 años después del 'Y2K', la temida falla del milenio



El equipo utilizó filtraciones submarinas de CO2 volcánico natural para comparar los ecosistemas con los niveles de CO2 que se pronostican para fines de este siglo con las comunidades de peces que viven por debajo de los niveles 'normales' de CO2 de hoy.



Descubrieron que no había efectos negativos de la acidificación del océano para las triples aletas. Las gónadas más grandes no tuvieron un costo fisiológico.



"Descubrimos que los machos comían más. Mostraron una búsqueda intensificada de presas más abundantes, que eran más abundante debido al aumento de la biomasa de algas que crece bajo el elevado CO2", dice el profesor Nagelkerken.



"Las hembras, por otro lado, no comieron más. En cambio, redujeron sus niveles de actividad para preservar la energía y luego la invirtieron en ovarios más grandes.



Además: Así podrá ver las Cuadrántidas, la primera lluvia de estrellas de 2021



"También encontramos que había más machos maduros bajo niveles elevados de CO2 y, en esta especie donde son los machos los que cuidan de los huevos, eso significa que tenemos más padres cuidando los nidos de huevos, lo que podría aumentar la descendencia".



Los investigadores encontraron que otras especies de peces, menos dominantes, no mostraban tal efecto de producción reproductiva, quizás debido a su naturaleza menos competitiva.



En otras noticias: Sorpresa por la 'calma sísmica' en Marte



"Creemos que es probable que el triple aleta común y especies similares se comporten muy bien bajo una mayor acidificación del océano", dice el coautor, el profesor Sean Connell. "El estudio muestra que algunas especies, más dominantes, podrán capitalizar los cambios en los ecosistemas bajo la acidificación de los océanos, aumentando su población".



EUROPA PRESS