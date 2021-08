Hallan tres nuevas especies de mamíferos prehistóricos

Una investigación publicada hoy en el Journal of Systematic Palaeontology describe el descubrimiento de tres nuevas especies de criaturas antiguas de los albores de los mamíferos modernos, que sugiere una rápida evolución inmediatamente después de la extinción masiva de los dinosaurios.



Estos mamíferos prehistóricos vagaban por América del Norte durante la primera época del Paleoceno, apenas unos cientos de miles de años después de la frontera entre el Cretácico y el Paleógeno que acabó con los dinosaurios. Su descubrimiento sugiere que los mamíferos se diversificaron más rápidamente de lo que se pensaba tras la extinción masiva.



(Le puede interesar: Descubren en Chile un nuevo mosasaurio que vivió hace 66 millones de años)

Las criaturas descubiertas son Miniconus jeanninae, Conacodon hettingeri y Beornus honeyi. Se diferencian por su tamaño, que llega a ser el de un gato doméstico moderno, mucho mayor que el de los mamíferos, en su mayoría del tamaño de un ratón o una rata, que vivieron antes junto a los dinosaurios en Norteamérica. Cada uno tiene un conjunto de características dentales únicas que difieren entre sí.



El Beornus honeyi, en particular, ha sido bautizado en homenaje al personaje de El Hobbit Beorn, debido al aspecto de los molares como inflados.



(También: Descubren dos nuevas especies de dinosaurios en China)



El nuevo grupo pertenece a una variada colección de mamíferos placentarios denominados ungulados arcaicos (o condilares), ancestros primitivos de los actuales mamíferos con pezuñas (por ejemplo, caballos, elefantes, vacas, hipopótamos).



Los paleontólogos de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, desenterraron partes de los huesos de la mandíbula inferior y de los dientes, que proporcionan información sobre la identidad, el estilo de vida y el tamaño del cuerpo de los animales.



Las tres nuevas especies pertenecen a la familia Periptychidae y se distinguen de otros "condilares" por sus dientes, que tienen premolares hinchados y crestas de esmalte verticales poco habituales. Los investigadores creen que podrían haber sido omnívoros porque desarrollaron dientes que les habrían permitido triturar plantas además de carne, aunque esto no descarta que fueran exclusivamente herbívoros.



La extinción masiva que acabó con los dinosaurios no avianos hace 66 millones de años se considera el inicio de la Era de los Mamíferos, ya que inmediatamente después aparecieron por primera vez varios tipos de mamíferos.



(Además: Revelan los patrones de movimiento de un mamut lanudo del Ártico)



Como explica la autora principal, Madelaine Atteberry, del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Colorado, "cuando los dinosaurios se extinguieron, el acceso a diferentes alimentos y entornos permitió a los mamíferos florecer y diversificar rápidamente su anatomía dental y evolucionar hacia un mayor tamaño corporal. Claramente aprovecharon esta oportunidad, como podemos ver en la radiación de nuevas especies de mamíferos que tuvo lugar en un periodo de tiempo relativamente corto tras la extinción masiva",añade.



Atteberry y la coautora Jaelyn Eberle, conservadora del Museo de Historia Natural y profesora de Ciencias Geológicas de la Universidad de Colorado, estudiaron los dientes y los huesos de la mandíbula inferior de 29 especies fósiles de "condilares" para determinar las diferencias anatómicas entre las especies, y utilizaron técnicas filogenéticas para entender cómo se relacionan las especies entre sí y con otros "condilares" del Paleoceno temprano en el oeste de Estados Unidos.



Las pruebas respaldan el descubrimiento de estas tres nuevas especies para la ciencia. El Beornus honeyi, del tamaño de una marmota o un gato doméstico, es la más grande; el Conacodon hettingeri es similar a otras especies de Conacodon, pero difiere en la morfología de su último molar, mientras que el Miniconus jeanninae es similar en tamaño a otros pequeños 'condilartros' del Paleoceno temprano, pero se distingue por una pequeña cúspide en sus molares llamada parastílido.



(Lea también: Carlos Jaramillo: habla el paleontólogo más importante de Colombia)



"Estudios anteriores sugieren que en los primeros cientos de miles de años después de la extinción de los dinosaurios (lo que se conoce en América del Norte como el Puercan temprano) había una diversidad de especies de mamíferos relativamente baja en todo el interior occidental de América del Norte, pero el descubrimiento de tres nuevas especies en la cuenca de la Gran División sugiere una rápida diversificación después de la extinción", dice Atteberry.



"Estos nuevos condilártidos periptídicos constituyen sólo un pequeño porcentaje de los más de 420 fósiles de mamíferos descubiertos en este yacimiento -añade-. Todavía no hemos captado por completo el alcance de la diversidad de mamíferos en el Paleoceno más temprano, y predecimos que se describirán varias especies nuevas más".



EUROPA PRESS

Más noticias de Ciencia

Qué se sabe sobre la combinación de vacunas contra el coronavirus

Primer satélite diseñado en Puerto Rico llegará al espacio el 28 de agosto

Revelado el secreto químico de los violines Stradivarius