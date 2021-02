Hallan murciélagos con un virus que ayudaría a entender el Sars-COV-2

Investigadores encontraron un coronavirus relacionado con el SARS-CoV-2 en murciélagos en un santuario de vida silvestre en Tailandia, según un estudio publicado este martes en la revista Nature Communications, otra señal de cuán generalizados están estos virus.



Si bien es muy similar al coronavirus que causa el covid-19, la versión tailandesa no parece estar adaptada para propagarse en seres humanos por el mismo mecanismo, dijeron los investigadores de Tailandia y Singapur en un informe.

Los hallazgos hacen parte también de una investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China, que concluyó que lo más probable es que el coronavirus se haya transmitido al ser humano a través de un huésped animal o productos silvestres congelados, y que es "extremadamente poco probable" que se haya filtrado de un laboratorio.



"No se necesitan más investigaciones para estudiar la teoría sobre una filtración", dijo el experto de la OMS Peter Ben Embarek, en una rueda de prensa conjunta con China en Wuhan, la ciudad donde se presentaron los primeros casos de covid-19 a fines de 2019.



El virus podría haber sido introducido en el mercado de Huanan en Wuhan -al que muchos de los primeros pacientes covid estuvieron vinculados- por una persona infectada o por un producto que se vendió allí, dijo Embarek.



"Entre los productos más interesantes se encuentran animales silvestres congelados. Se sabe que algunas de estas especies son susceptibles a este tipo de virus", dijo.

Meses de tensión

La esperada misión se llevó a cabo tras meses de negociaciones con una China que adoptó una postura defensiva para facilitar y cooperar con la investigación. Afectados por las críticas de que en un comienzo se ocultó el alcance de la crisis, los medios y funcionarios estatales chinos han promovido la teoría de que el virus no comenzó en China, sino que fue introducido.



Estos esfuerzos podrían verse reforzados por la validación por parte de la OMS de una posible transmisión en la cadena de frío. El equipo también examinó decenas de miles de muestras de pacientes de Wuhan antes de que aparecieran personas enfermas en 2019.



"No hubo evidencia de brotes significativos en el país antes de diciembre de 2019", dijeron funcionarios de la OMS. "Emprendimos una búsqueda muy detallada y profunda de otros casos que podrían haberse omitido a principios de 2019", señaló Embarek.



"La conclusión fue que no encontramos evidencia de grandes brotes que pudieran estar relacionados con los casos de covid-19 antes de diciembre de 2019 en Wuhan o en otros lugares", finalizó.

Equipo de expertos

El equipo, compuesto por 17 expertos chinos y 17 internacionales, buscó pistas para entender cómo el SARS-CoV-2, cuyo pariente más cercano conocido proviene de murciélagos a 1.600 kilómetros de distancia, se propagó explosivamente en Wuhan antes de causar la peor pandemia en más de un siglo.



Encontrar la fuente orientará los esfuerzos para evitar que el virus y otros patógenos con potencial pandémico se propaguen a las poblaciones humanas, pues más de 106 millones de personas se han contagiado y 2,3 millones han fallecido en todo el mundo debido al covid-19.



Los miembros de la misión trabajaron en tres grupos que se centraron en la epidemiología o la propagación de la enfermedad, la posible participación de animales y el medio ambiente, y la evolución molecular del virus.

Más trabajo sobre el camino

Los científicos aún no entienden si el virus puede propagarse a los seres humanos después de persistir en condiciones de congelación. "Se necesita más trabajo para estudiar ese posible camino y rastrear la fuente de productos animales," dijo Embarek.



"Es interesante explorar si un animal salvaje congelado que fue infectado podría ser un potencial vehículo para introducir el virus en entornos de mercado donde sabemos que la temperatura, la humedad y el medio ambiente podrían provocar una rápida propagación del virus", dijo.



*Con información de Bloomberg

