Encuentran huevo de gallina de mil millones de años de antigüedad

El antiguo huevo fue descubierto completo y prácticamente intacto, pero con una ligera fractura en su cáscara que permitió que la mayoría de su contenido se filtrara; así las cosas, solo una parte de la yema consiguió ser recuperada y almacenada para posteriores análisis de ADN.



Como un hallazgo bastante raro calificó la doctora de la Autoridad de Antigüedades de Israel, Lee Perry Gal, el haber dado con él. La destacada experta en aves de corral del mundo antiguo manifestó que fragmentos de cáscara de huevo siempre son algo muy interesante de encontrar en las excavaciones, pero poco comunes, mucho menos si hablamos de un huevo completo.



Este fue desenterrado en un pozo negro del periodo islámico que fue localizado dentro de un complejo industrial que data del período bizantino (siglos IV-VII d.C.).



Su conservación a través de los siglos fue posible debido a que se encontraba rodeado de desechos humanos blandos que permitieron mantenerlo intacto. Un logro que no alcanzan algunos de los huevos que traemos del supermercado, como destacó la directora de la excavación, Alla Nagorsky.



Según Perry Gal, los pollos antiguos encontrados en la región, así como sus huevos, eran más pequeños que los modernos. Animales que llegaron a representar una parte importante de la dieta de los antiguos judíos y, más tarde, de los antiguos musulmanes, que no podían consumir carne de cerdo.



“Las familias necesitaban un sustituto de proteínas listo que no requiriera enfriamiento ni conservación y lo encontraron en los huevos y la carne de pollo”, dijo Perry Gal.



Aunque el huevo encontrado se agrietó y se rompió más cuando fue retirado del sitio de la excavación, consiguió ser restaurado en el laboratorio de la Autoridad de Antigüedades.



Entre otros hallazgos llamativos de esta excavación, que hace parte de un proyecto para construir un nuevo barrio, también están tres muñecas de hueso.

