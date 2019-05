Hallan evidencia de agua y moléculas orgánicas en Ultima Thule

La NASA ha encontrado evidencias de una mezcla única de metanol, agua congelada y moléculas orgánicas de Ultima Thule, el objeto más distante explorado hasta ahora por instrumentos humanos y que se encuentra a 6.400 millones de kilómetros de la Tierra. Según la agencia, su composición, desarrollo y geología son más complejas de lo esperado.

La NASA ha dado a conocer el primer conjunto de datos recogidos durante una primera aproximación de la cápsula New Horizons, en el día de Año Nuevo, a este objeto ubicado en el Cinturon de Kuiper, una región exterior del sistema solar en la cual abundan los cuerpos rocosos helados.



Los objetos en esa región incluyen núcleos de cometas, planetesimales (las formaciones precursoras de los planetas) y asteroides con dimensiones que van desde los 100 a los 1.100 kilómetros de diámetro.

La información proporcionada devela mucho acerca de la composición de Ultima Thule y los investigadores estudian una variedad de características en la superficie del objeto, como partes brillantes, manchas, colinas, valles y cráteres.



Hasta ahora, los científicos han aprendido que Ultima Thule no es simplemente otro objeto más en el espacio y que, en cambio, su composición, desarrollo y geología son más complejas de lo esperado.



La mezcla de componentes hallada en su superficie "es muy diferente de la mayoría de objetos helados explorados anteriormente por cápsulas espaciales", añadió la agencia.



"Tenemos ante nosotros los remanentes bien preservados de un pasado muy antiguo", señaló también en un comunicado Alan Stern, investigador principal del programa New Horizons. "No cabe duda que los descubrimientos hechos acerca de Ultima Thule avanzarán las teorías sobre la formación del sistema solar", dijo.



La cápsula New Horizons viaja a unos 53.000 kilómetros por hora y seguirá enviando datos de su última aproximación a Ultima Thule hasta fines del verano (hemisferio norte) de 2020.



EFE.