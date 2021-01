Hallado en ámbar un escarabajo de luz de hace 100 millones de años

Atrapado en ámbar durante 99 millones de años, un escarabajo productor de luz excepcionalmente bien conservado arroja luz sobre la diversificación de los insectos bioluminiscentes en el Cretácico.



Con más de 3.500 especies descritas, los escarabajos productores de luz son los animales terrestres bioluminiscentes más diversos. Las luciérnagas, los escarabajos de fuego, los escarabajos luciérnaga y sus parientes usan la luz para protegerse de los depredadores y atraer parejas, entre otros.

Históricamente, a pesar de su diversidad, la evolución de la bioluminiscencia en los escarabajos ha sido poco conocida.



"La mayoría de los escarabajos productores de luz son de cuerpo blando y bastante pequeños, por lo que tienen un escaso registro fósil. Sin embargo, este nuevo fósil, encontrado en ámbar del norte de Myanmar, está excepcionalmente bien conservado, incluso el órgano de luz en su abdomen está intacto", explica el doctor Chenyang Cai, investigador de la Universidad de Bristol y profesor asociado de NIGPAS.



La presencia de un órgano de luz en el abdomen del macho proporciona evidencia directa de que los adultos de 'Cretophengodes' eran capaces de producir luz, hace unos 100 millones de años.



"El fósil recién descubierto, conservado con una fidelidad real en ámbar, representa un pariente extinto de las luciérnagas y las familias vivientes 'Rhagophthalmidae' y 'Phengodidae'", señala Yan-Da Li, del Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing (NIGP) y la Universidad de Pekín, en China.



La mayoría de los escarabajos productores de luz pertenecen a la superfamilia gigante Elateroidea con unas 24.000 especies conocidas y miles más esperando ser descritas. El descubrimiento de este escarabajo proporciona el vínculo fósil que falta entre las familias vivas y, al hacerlo, ayuda a los científicos a comprender cómo evolucionaron estos escarabajos y cómo deben clasificarse.



"Elateroidea es uno de los grupos más heterogéneos de escarabajos y eso siempre ha sido muy difícil de manejar para los entomólogos, particularmente porque importantes innovaciones anatómicas evolucionaron muchas veces de forma independiente en grupos no relacionados. El descubrimiento de una nueva familia de escarabajos elateroides extintos es significativo porque ayuda a arrojar luz sobre la evolución de estos fascinantes escarabajos", explica Erik Tihelka, de la Facultad de Ciencias de la Tierra.



"Creemos que la producción de luz evolucionó inicialmente en las larvas blandas y vulnerables del escarabajo como un mecanismo defensivo para protegerse de los depredadores. El fósil muestra que en el Cretácico, la producción de luz también fue absorbida por los adultos. Podría haber sido cooptada para servir otras funciones como la localización de parejas", dice Robin Kundrata, un experto en escarabajos elateroides de la Universidad de Palacky, en la República Checa.



Los escarabajos productores de luz a menudo tienen adaptaciones inusuales. Uno de los más sorprendentes es que las hembras a menudo no se parecen en nada a sus homólogos masculinos y, en cambio, conservan muchas características larvarias en la edad adulta.



"Un buen ejemplo de esto es el escarabajo trilobites, donde las hembras no parecen escarabajos en absoluto y, en cambio, se parecen superficialmente a los trilobites. Esto significa que las hembras a menudo se pasan por alto cuando recolectan en el campo. Queremos centrarnos en estos escarabajos inusuales cuando buscando el registro fósil en los próximos años", adelanta Yan-Da Li.



El trabajo se publica en la revista 'Proceedings of the Royal Society B'.



EUROPA PRESS