Lo que debe saber para ver la lluvia de estrellas de las Leónidas

Al estar después de Halloween y antes de Navidad, noviembre es conocido como el mes más aburrido del año. Sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva astronómica, este mes se caracteriza por tener una de las lluvias de estrellas más llamativas del año: las Leónidas. Este fenómeno astronómico se presenta cada año y se puede disfrutar en familia.

Primero, se debe aclarar que el término no debe tomarse literal; es decir, en las lluvias de estrellas no es que lluevan estrellas. Se le conoce con este nombre, ya que fragmentos de diferentes tamaños que se desprenden de aquellos cometas que pasan cerca de la órbita de la Tierra, entran en contacto con la atmósfera y se incineran debido a la altísima fricción, produciendo así que este material cometario alcance muy altas temperaturas y parecieran estrellas surcando la bóveda celeste. Pero ojo, NO son estrellas en el sentido estricto de la palabra.



El cometa que va dejando diseminado todo este material cerca a la órbita terrestre, se llama Tempel-Tuttle. Debido a sus parámetros orbitales, es decir, la trayectoria de este cuerpo en el Sistema Solar, los restos que ingresan a la atmósfera parecen provenir de la constelación de Leo (punto radiante). De allí su nombre: Leónidas.



Se espera que entre 15 y 20 meteoros por hora sean visibles desde la media noche hasta las 5 de la mañana de las madrugadas del 17 y 18 de noviembre. Aunque para esa noche tendremos Luna creciente, si los meteoros son lo bastante brillantes, se podrán observar sin dificultad.



Tenga en cuenta lo siguiente:

1. Desde la media noche, observar el cielo hacia el oriente.

2. Al ser una lluvia de estrellas, no centre su mirada en un solo punto. Observe alrededor de la constelación de Leo.

3. Esta lluvia de estrellas puede observarse en todo el país. Para tener una mejor visibilidad, busque lugares altos, oscuros y libres de obstáculos como árboles y edificios.

4. Se recomienda usar abrigo y tener bebidas calientes para soportar el frío de la madrugada.



Ahora sí, a no perderse este evento astronómico tan maravilloso.



DAVID TOVAR.

* Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología, Universidad Nacional de Colombia. @planetovar