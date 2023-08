Desde la semana pasada el director de la Nasa, Bill Nelson, se encuentra realizando una gira por algunos países de Suramérica con la intensión de profundizar la cooperación en temas que van desde la innovación e investigación en ciencias de la tierra, desarrollo aeroespacial, hasta la lucha contra el cambio climático y la protección de la Amazonia.



Después de su paso por Brasil y Argentina, Nelson arribó a Colombia, donde en el primero de los dos días que pasará en el país se reunió con el presidente Gustavo Petro para evaluar posibilidades de trabajo conjunto, habló con estudiantes y amantes de la ciencia en Maloka y atendió a los medios de comunicación.

El director de la agencia espacial habló con EL TIEMPO sobre estas colaboraciones, los retos que enfrentan para llevar de nuevo la humanidad a la Luna, cómo avanza la carrera con otras naciones por llegar primero al satélite y la álgida discusión que se ha dado en los últimos días sobre el tema de los Ovnis.



¿De qué habló en su reunión con el presidente Petro?

Hablamos de cómo podemos ayudar con información de nuestros satélites. Ayudar a los agricultores, por ejemplo. Nosotros podemos saber el contenido de humedad del suelo, podemos decirle a un agricultor qué debe plantar o cuánto debe regar, advertirle que esté atento a sequías o inundaciones, cualquier cosa que pueda afectar a los medios de subsistencia de un agricultor.



Estamos haciendo este programa con Usaid y la Nasa, y vamos a estar en Cali mañana para repasar ese programa. Además de eso, le di al presidente Petro saludos del presidente Lula (Brasil) y de la presidenta Fernández (Argentina), países de donde acabo de llegar, y hablamos de las relaciones exteriores con otras naciones, cubrimos el frente marítimo.

¿Cómo puede Suramérica participar de programas como el regreso a la Luna?

De hecho, no solo compartimos información científica, sino que queremos participar con ellos en nuestro programa de exploración humana. Así que en el futuro el Gobierno de Colombia podría decidir que le gustaría hacer que entrenemos en la Nasa a un astronauta colombiano y llevarlo a la Estación Espacial Internacional. Así que creo que hay innumerables oportunidades para que tengamos una asociación entre Colombia y EE. UU. en nuestro programa espacial civil.

¿Considera que existe realmente la posibilidad de contar con un astronauta colombiano en el futuro?

Sí. De hecho, se lo he mencionado hoy al Presidente, y creo que es una posibilidad muy realista. Por ejemplo, ahora mismo en la Estación Espacial Internacional tenemos varios astronautas internacionales, además de cosmonautas rusos y astronautas estadounidenses, que construimos juntos la estación y la operamos en conjunto. Así que creo que es muy posible tener un astronauta colombiano en el futuro.

¿Qué opina del desarrollo espacial en Colombia? ¿Considera que deberíamos contar con una agencia encargada al tema?

Bueno, desde luego estamos muy interesados en cooperar con la agencia espacial colombiana, si eso es lo que el Gobierno de Colombia decide que va a hacer. Sin embargo, sin agencia espacial ya hacemos muchas cosas juntos. Por ejemplo, ustedes ya tienen un par de satélites de comunicaciones, van a necesitar otros en el futuro, eso es algo que podemos hacer en colaboración con la Nasa. Y si el Gobierno decide que quiere tener una agencia espacial, trabajaremos con ellos. Mientras tanto, trabajamos con la Ministra de Ciencia (Yesenia Olaya), con quien me he reunido hoy y que estará conmigo en Cali mañana.

¿Cómo avanza el calendario de las misiones para llevar de nuevo la humanidad a la Luna?

Bueno, creo que Artemis II despegará a tiempo. Eso será a finales del próximo año. La tripulación ha sido nombrada, un equipo internacional muy diverso, con un astronauta canadiense; un comandante, ex jefe de la oficina de astronautas; un piloto que es un astronauta afroamericano que ha volado varias veces y una ingeniera que tiene el récord de más caminatas espaciales que cualquier otra mujer.

Volvemos a la Luna de una manera diferente con socios internacionales. Cuando aterricemos en Artemis II deberá ser un año o año y medio después de Artemis II, en 2025 o 2026. Lo haremos con un módulo de aterrizaje comercial construido por Space-x, seguido de otro módulo de aterrizaje construido por Blue Origin, así que vamos con socios comerciales también.

¿Pero todo va según lo programado? ¿Se resolvieron los conflictos con Blue Origin?

Sí. Y es solo una cuestión de desarrollo de la tecnología porque no vamos a lanzar hasta que sea seguro. El espacio es muy duro, particularmente cuando pones humanos en él, así que quieres hacerlo absolutamente tan seguro como sea posible. Habrá problemas de desarrollo en el camino, pero cuando esté listo, estará listo. No vamos a ir antes.

Pero EE. UU. no es la única nación apuntando a la Luna. ¿Cree que es posible mantener la paz esa carrera?

Lo será con la India. De hecho, vamos a entrenar en este áís a un astronauta y a enviarlo al espacio el próximo año. Así que estamos colaborando. Tenemos una misión científica que se lanzará en enero entre Estados Unidos e India, y es una cooperación muy importante en la observación de la Tierra para cosas como el Amazonas.

El único país con el que no hemos cooperado es China, porque son muy reservados, no te dicen nada. He hablado con el embajador chino que luego se convirtió en ministro de Asuntos Exteriores, y, por cierto, acaba de ser despedido, sobre cooperación, pero no ha pasado nada.

¿Cree que llegará el día en que EE. UU y China sean vecinos en la Luna?

Es muy posible. Y por eso es importante que firmen los Acuerdos de Artemis, porque ¿van allí con fines militares? ¿Van con fines pacíficos?

Pero, ¿cómo podemos garantizar que la Luna siga siendo de toda la humanidad?

Por eso volvemos a la Luna con misiones y astronautas internacionales. Por eso vamos con instrumentos científicos que son internacionales, no sólo estadounidenses. Es muy importante que la Luna sea un recurso para todos.

Sobre el tema de los Ovnis, ¿por qué cree que ha pasado del campo de la ciencia ficción a espacios como el Congreso de Estados Unidos?

Hace un año nombré a un distinguido panel de científicos para mirar los pocos casos de observaciones sobre los que no sabemos lo que es y sobre los que se revelará un informe el próximo mes, así que permanezcan atentos. Veremos lo que dicen.

Ahora, si su pregunta es qué pienso sobre el hombre que testificó la semana pasada, déjeme preguntarle: si alguien le dijera que tiene un amigo con una nave extraterrestre tan grande como un campo de fútbol guardada en un almacén, ¿lo creería? No me lo creo. O si le dice que tiene partes de extraterrestres, definitivamente no.

Bill Nelson y el presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia de Colombia- AFP

¿Por qué investigar estos temas solo hasta ahora, no llega tarde la Nasa?

No llegó demasiado tarde para la Nasa porque decidí que esta información tenía que ser completamente abierta. Así que nuestros científicos examinaron, utilizando también algunos de nuestros datos de los satélites, estos fenómenos, y nuestro informe será público.

¿Puede darnos un adelanto del reporte sobre Ovnis?

No me lo han dicho, así que no he visto su informe.

Independientemente de este reporte, ¿cree que algún día tendremos pruebas irrefutables de vida inteligente en otros mundos?

Bien, ahora esa es una pregunta diferente. Es una pregunta diferente a la de los fenómenos anómalos no identificados (UAP en inglés). La Nasa tiene en sus estatutos que debemos buscar vida y lo estamos haciendo.

Estamos excavando en Marte en este momento muestras en el lecho de un lago seco para ver si hay alguna evidencia de vida allí, son tubos de titanio que eventualmente traeremos a la Tierra; estamos constantemente mirando en los cielos en busca de cualquier mensaje inteligente.

Sabemos que comenzó hace 13.800 millones de años, ahora estamos recibiendo imágenes del telescopio espacial James Webb que se remontan hasta hace 13.500 millones de años en la formación de las primeras galaxias, es un espacio muy grande y que se sigue expandiendo. Por eso le pregunto a nuestros científicos: ¿cuál es la probabilidad matemática de que haya otro planeta como la Tierra?

Un Sol de tamaño medio, planeta rocoso de tamaño medio orbitándolo, ni muy lejos, ni muy cerca, inclinado sobre su eje, girando con carbono y los productos químicos para una atmósfera habitable. Dijeron que la probabilidad de que exista es de al menos un trillón.

¿Creo que hay vida ahí fuera?: sí.



ALEJANDRA LÓPEZ P.

REDACCIÓN CIENCIA

@TiempodeCiencia

