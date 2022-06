Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, analiza los puntos que el Gobierno Gustavo Petro, el nuevo mandatario de los colombianos, deberá priorizar para fortalecer la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el país:



Importancia

El nuevo gobierno debe hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación parte fundamental del eje estructural del desarrollo económico y social sostenible para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.



Debe ofrecer su apoyo a las actividades que soportan e impulsan el desarrollo de estas áreas. Una de las afirmaciones de la proclama de la Misión de Sabios dice que “Sin el concurso de las ciencias y las artes, ningún país ha logrado desarrollar tecnología ni procesos continuados de innovación y de diseño, y por ende de fortalecimiento sostenido de su productividad y su competitividad”.



Esta premisa supone darle a la ciencia y a la tecnología un lugar preponderante en el desarrollo del país y continuar apoyando los proyectos de investigación, fortaleciendo y entendiendo la importancia de la ciencia básica, impulsando las actividades que lleven a promover la cultura científica, la apropiación social del conocimiento y la política científica y continuar trabajando para que las decisiones tomadas logren convertirse en políticas de Estado.

Estructura

Se requiere crear una estructura en la que tengan asiento el Estado, el sector productivo y la comunidad científica y académica. Es decir, se requiere el fortalecimiento de la relación empresa-universidad-estado-sociedad.



Otra de las premisas de la Misión de Sabios afirma “Cuando Colombia haya desarrollado suficientemente las ciencias, será más fácil estimular la demanda de las empresas por el conocimiento, lo que les asegurará su supervivencia”.

Para lograrlo es fundamental fortalecer la investigación en el país y acercarla a la empresa tanto pública como privada. Es que la articulación Empresa-Universidad-Estado-Sociedad se considera indispensable para desarrollar un sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que transforme el aparato científico, tecnológico e industrial de Colombia.



La estructura propuesta debe promover proyectos de desarrollo e incorporar el conocimiento de frontera, permitiendo la creación de nuevas industrias de base tecnológica, que aprovechen y conserven la biodiversidad y los recursos naturales.

Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación

Se requiere fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Si bien existe un Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación manejado desde el Ministerio de Ciencias, este debe ser revisado y adaptado a las necesidades reales del país.



Es necesario fortalecer la institucionalidad evitando su politización. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación debe ser un organismo técnico que responda a las necesidades de la sociedad y del país.

Presupuesto para el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación.

La financiación del sistema no es un problema menor ni secundario. Se requieren políticas claras para financiar la CTeI apropiadamente con asignación directa del presupuesto general de la nación. El presupuesto estatal debe mantenerse y crecer progresivamente de acuerdo con las necesidades del sistema y del país.



La mayoría de los gobiernos han prometido incrementos en el porcentaje del PIB para fortalecer la CTeI, promesa que no solo no han cumplido, sino que en varios casos han disminuido los dineros asignados para tal actividad. Para que el país se desarrolle es fundamental invertir un dinero de forma constante y en un monto que realmente represente lo que significa para el país esta actividad. Está comprobado que solo cuando el Estado ha demostrado su compromiso con la financiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, la empresa privada comienza a interesarse en este tipo de inversión.

Las regalías, que actualmente constituyen un elemento importante en la financiación de CTeI son volátiles y finitas, y no deben sustituir los aportes que deben provenir del presupuesto general de la nación.

Cambios en el sistema económico. Bioeconomía y una economía creativa.

Para fortalecer la CTeI y el medio ambiente nuestro país necesita conocer, potenciar y aprovechar los recursos de su diversidad biológica y cultural para construir una bioeconomía y una economía creativa que lidere la transición a un nuevo modelo productivo. Con este conocimiento se podrían transformar los sectores de alimentos, productos farmacéuticos, textiles, cosméticos, energía y contenidos para las industrias creativas, etc., pero especialmente se preservaría la diversidad, se fortalecerían las identidades culturales y se generaría un sentido de pertenencia muy necesario para el país.



En este contexto es necesario aumentar significativamente el número de jóvenes científicos y técnicos que estén en capacidad de generar nuevo conocimiento y de asimilar el conocimiento que llegue al país para enfrentar los retos del cambio climático, en medicina para el desarrollo de nuevas vacunas, en el agro que estén en capacidad de modernizar las formas de cultivar que hoy tenemos, lo mismo que el desarrollo de industrias fertilizantes y protección de las cosechas, etc.



En este sentido, el Gobierno Nacional debe trabajar en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas industrias, también a través de la vinculación de personal con la capacitación adecuada para permitir su crecimiento e inserción en un sistema económico nuevo y diferente, en el que tengan posibilidad de innovar y ser competitivas a nivel local e internacional.



Es muy importante que en todas las grandes inversiones que hace Colombia con empresas extranjeras los contratos lleven cláusulas de transferencia de tecnología; necesitamos aprovechar al máximo todas las tecnologías que traigan al país; se necesita formar escuelas alrededor de esos conocimientos. Por ejemplo, estamos ad-portas de grandes negocios sobre producción de hidrógeno y en Colombia necesitamos tener muchos expertos en ese tema; en términos generales, Colombia necesita expertos en tecnologías de punta, de tal manera que podamos reproducir esas tecnologías y mejorarlas con innovación propia. Se sugiere la creación de institutos especializados en temas estratégicos para el país, donde se forme escuela alrededor de todos estos temas.

Regionalización

Otra necesidad del país es la regionalización de la ciencia y la tecnología; hay que llevarla a las regiones más apartadas, lo cual también se logra a través de actividades coordinadas con grandes centros y universidades, pero también a través de la creación de institutos de ciencia y tecnología regionales que vinculen técnicos, profesionales y científicos en diferentes áreas del conocimiento.



Aquí se requiere crear las condiciones propicias para que quienes se trasladen a esas regiones apartadas puedan construir ecosistemas locales con masa crítica y capacidad de crecer y fortalecerse con el tiempo.

Asesoría científica al gobierno

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales junto con otras instituciones nacionales e internacionales está insistiendo en la urgente necesidad de establecer en el país la asesoría científica a los más altos niveles del gobierno nacional, tales como la Presidencia de la República, el Congreso y los ministerios. Este tipo de asesoría existe en muchos países del mundo, y está organizada en diversas formas, que pueden ser a través de un asesor principal, o de un pequeño grupo de personas. El asesor (o asesores) ofrece alternativas bien informadas a los tomadores de decisión, lo que les permite analizar opciones y escoger la más apropiada.



La Academia, como ente consultor del Gobierno por Ley de la República (Ley 34 de 1933), está interesada en contribuir con el gobierno venidero para asesorarlo en temas de ciencia, tecnología, investigación, medio ambiente y educación. Para garantizar esta colaboración estamos ofreciendo el conocimiento de más de 250 académicos y otros científicos amigos de la academia quienes cuentan con las más altas capacidades y conocimiento en estos campos del conocimiento.

Dentro de este grupo de personas se encuentran muchos de los participantes de la Misión de Sabios, que desde hace varios años han insistido en la necesidad de generar una sociedad basada en la ciencia, el conocimiento, la tecnología y la educación y en el desarrollo de la bioeconomía.

Presencia del plan de desarrollo para ciencia, tecnología, innovación, medio ambiente y educación

Para fortalecer el desarrollo del país es fundamental contar, dentro del Plan Nacional de Desarrollo del país, con un plan específico de desarrollo para la CTeI, medio ambiente y educación, buscando convertirlos en ejes estructurales de la economía y del desarrollo social, y procurando con esto mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Fortalecer el sistema educativo del país

En Colombia se ha identificado un sistema educativo fragmentado y desarticulado, de baja pertinencia y calidad, con una institucionalidad deficiente y sin una política de largo plazo que garantice el derecho a la educación.



En urgente elaborar una Política Nacional de Educación a partir del Plan Nacional Decenal de Educación y de las recomendaciones de la Misión de Sabios. Colombia require crecer y ser más equitativa y para esto debe estar en capacidad de ofrecer acceso a la educación en amplias capas de su población.



Conscientes de ello, todos los miembros de la Misión de Sabios hicieron reflexiones y propuestas sobre las tareas en las que se debe avanzar para que muchas más personas puedan acceder a una educación de calidad, que contribuya a cerrar las brechas y que abra el camino hacia una Colombia que progresa por el conocimiento y el trabajo de su gente.

Problemas ambientales

En lo que concierne al medio ambiente, en el país se han identificado importantes problemas que atentan contra el desarrollo sostenible y económico, así como contra los ecosistemas y el bienestar de la población. Estos problemas se pueden resumir en la deforestación, el cambio climático, la contaminación de los ríos y del aire en las ciudades, la pérdida de biodiversidad y la inseguridad hídrica y alimentaria, entre otros. Colombia es un país con una gran riqueza natural, que no ha sido estudiada suficientemente, y por consiguiente no ha sido aprovechada en todo su potencial.



Esto incluye dos océanos, una de las riquezas más promisorias, pero a la vez más olvidadas por nuestros políticos y tomadores de decisiones. La ignorancia de la sociedad colombiana sobre nuestros recursos marinos es inmensa. Dentro de la Academia tenemos varios científicos que han pasado su vida estudiando estos problemas y buscándoles soluciones. Por esto, le ofrecemos al gobierno entrante analizar una a una de estas situaciones y proponer alternativas.



Enrique Forero

Presidente

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

