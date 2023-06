Una gran variedad de filamentos cósmicos han sido descubiertos por un grupo de astrónomos liderados por el científico Fahrad Yusef-Zadeh. Estos ‘hilos cósmicos’ se encuentran ubicados cerca de un agujero negro central en la vía láctea.



Según un estudio realizado por ‘The Astrophysical Journal Letters’, estos cuerpos delgados y alargados de gas luminoso, poseen una longitud de cinco a 10 años luz y al parecer se originaron hace millones de años cuando “el flujo de salida de Sagitario A* y el agujero negro central de la vía láctea interactuaron entre sí.

El científico y su grupo descubrieron más de mil filamentos unidimensionales verticales agrupados y tuvieron que rectificar estudios anteriores en los que se creía que se habían originado por estallidos de supernovas.



Con los nuevos estudios y hallazgos fue posible llegar a la conclusión de que los hilos están relacionados con la actividad del agujero negro llamado Sagitario A*.

Parecen anémonas en el fondo del mar. Pero en realidad es un mapa del campo magnético de nuestra galaxia. Se obtiene midiendo la luz polarizada del infrarrojo y se ve perfectamente cómo rodea nuestro agujero negro, Sagitario A*. (NASA) #FelizJueves pic.twitter.com/tisHWzBXgt — Pol Henarejos 📡 〰️🛰 (@polhenarejos) June 9, 2022

Es decir, existen dos tipos de filamentos encontrados, los primeros que se descubrieron en 1984, tienen más de 150 años luz de longitud que atraviesan toda la galaxia de manera vertical y los otros, que fueron descubiertos en el 2022, que son más cortos, más fino, horizontales y "se asemejan más a puntuaciones unilaterales como en el código Morse" afirmó el científico Yusef-Zadeh.



Le puede interesar (¿Ascensor espacial? La curiosa propuesta de científicos para llegar a la Luna)



"La verdad es que me quedé de piedra cuando las vi. Tuvimos que trabajar mucho para comprobar que no nos estábamos engañando a nosotros mismos (...). Descubrimos que estos filamentos no son aleatorios, sino que parecen estar ligados al flujo de salida de nuestro agujero negro (...). Es satisfactorio cuando uno encuentra orden en medio de un campo caótico del núcleo de nuestra galaxia".



Las imágenes fueron captadas por el telescopio MeerKAT del Observatorio Radioastronómico Sudafricano, el cual tiene 64 antenas parabólicas de alrededor de 20 metros de altura y que se encuentran conectadas en una longitud de ocho kilómetros en una zona no poblada.

Los astrónomos afirman que el comportamiento entre las dos clases de filamentos es diferente. Los filamentos grandes horizontales generan emisiones térmicas y poseen material que se relaciona con nubes moleculares, ubicadas en el flujo de salida del agujero. A su vez, las nubes moleculares se componen de gas, polvo y estrellas.



Por otra parte, los hilos cósmicos que son verticales son magnéticos, contienen rayos que se mueven a la velocidad de la luz y rodean el núcleo de la vía láctea.

Estos son los fenómenos astronómicos más impresionantes de este 2023

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Encuentran en Sudáfrica la huella más antigua de un humano 'Homo sapiens'

Gigantesca mancha solar, cuatro veces más grande que la Tierra: efectos y cómo verla

Misión china con el primer astronauta civil llega a la estación espacial Tiangong