Un recorrido por la evolución del álgebra

Si la Biblioteca de Alejandría fue el enclave cultural helenístico, Bagdad (hoy, Irak) tuvo su Casa de la Sabiduría, una institución dedicada a la traducción y el estudio de humanidades, alquimia, medicina, zoología, astronomía, cartografía y, por supuesto, matemáticas.



Corría el año 800 y, no obstante ser una sociedad avanzada en el uso del cero, la bagdadí basó su imperio algebraico sobre bases persas, indias y griegas. En ellas no podían faltar los títulos de Arquímedes, Platón, Pitágoras, Aristóteles, Hipócrates y el señor de las matemáticas, Euclides, traducidos no por expertos en lenguas, sino por científicos “que cuidaban el rigor matemático y ampliaban los documentos incluyendo ejemplos y comentarios detallados que contribuían a la comprensión y el desarrollo de las obras y los conceptos matemáticos”, escriben Esteban Ferrer Vaccarezza y Soledad Le Clainche Martínez, coautores de 'Un paseo por los espacios n-dimensionales. Descubrir el álgebra lineal'.



En la séptima entrega de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas, el lector conocerá las tres fases de evolución de las matemáticas en el ámbito islámico –allí nació el álgebra lineal, gracias a Al Juarismi, quien en su Álgebra, además de plantear ecuaciones, hizo de estas soluciones para las diferentes situaciones de la vida cotidiana–, y también recorrerá los sistemas de ecuaciones, el álgebra abstracta, los vectores y las matrices, así como la computación aplicada a la resolución de problemas matemáticos, de la mano de otros grandes de las matemáticas como Gabriel Cramer, Hermann Günther Grassmann, James Joseph Sylvester, Alan Mathison Turing y Johann Carl Friedrich Gauss.



Vale la pena destacar el énfasis puesto por los autores en los usos cotidianos del álgebra, en “el cálculo de giros y trayectorias (aviones, coches, barcos), rotaciones y coordenadas (la Tierra y la latitud-longitud), proyecciones (sombras de edificios)” e, incluso, las búsquedas en Google y los efectos de enfoque y filtros de las aplicaciones con las que retocamos las selfis.



