Topología: ¿un tema que se explica con plastilina?

“Sacar una colección de matemáticas sin fórmulas es como sacar una colección de pornografía en donde no haya gente desnuda”, asegura Bartolo Luque, director editorial de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas.



“Cuando me plantearon dirigir esta colección, al principio no querían que incluyera tantas fórmulas porque tenían la idea de que por cada fórmula que ponen en un libro, pierden la mitad de los lectores”, añade el matemático español.



Libro número 18 de la Colección Grandes Ideas de las Matemáticas. Foto: Colecciones El Tiempo

Ello fue lo que, precisamente, motivó a Marta Macho Stadler a enfatizar en una alternativa más gráfica que numérica, al abordar un tema tan abstracto como es la topología.



“A diferencia de otras ramas, en topología, desde que se empiezan a dar los primeros pasos, se utilizan espacios abstractos con estructuras poco intuitivas y, al tratarse de matemáticas cualitativas, no hay operaciones o cálculos que permitan ‘entender’ mejor algunos de los razonamientos”, apunta la autora del libro número 18 de la colección que llegará mañana con EL TIEMPO.

De ahí que la topología sea concebida como la geometría de la plastilina –quizás, la expresión ‘¿se lo explico con plastilina?’ sea un chiste de topógrafos o haya salido de su entorno– y como una rama de las matemáticas en la que las distancias, las superficies y la teoría de grafos (ampliamente expuesta en el tomo anterior) son aún más importantes que la masilla misma.



Luego de tres capítulos de explicaciones gráficas, la autora de este tomo dedica varias cuartillas al estudio de situaciones reales resueltas a través de la topología. Por ejemplo, en la cosmología, la topología permite describir la forma del universo (¿es compacta, circular, ovalada, etc.?); inclusive, resulta bastante útil cuando se intenta planear el trayecto de un robot o cuando, en el análisis de nuestro cerebro humano, se usan técnicas de topología algebraica para esquematizar el flujo de información y entender la relación entre la complejidad de las conexiones de una red de neuronas y la función que realizan.



Topología. La geometría de la plastilina circulará mañana con EL TIEMPO por un precio de $ 24.900



PILAR BOLÍVAR

​@lavidaentenis

